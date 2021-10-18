奧斯卡影帝雷米馬利克挑戰《魷魚遊戲》　究竟過唔過到最後關卡？

Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》（Squid Game）紅遍全球，連美國著名綜藝節目《Saturday Night Live》都跟上潮流，找來節目固定班底之一，美國喜劇演員Pete Davidson，聯同奧斯卡金像影帝雷米馬利克（Rami Malek），一齊戲仿這部劇集。



Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》紅遍全球。（《魷魚遊戲》劇照）

《魷魚遊戲》自上月在Netflix首播後，已經創下1.11億人次觀看的新紀錄，正式超越《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）所創下的8,200萬觀看紀錄，成為該平台最受歡迎的非英語原創劇集。而上星期六的美國綜藝節目《Saturday Night Live》，美國喜劇演員Pete Davidson就聯同奧斯卡金像影帝雷米馬利克，一齊戲仿這部劇集的經典情節。

《魷魚遊戲》自上月在Netflix首播後，已經創下1.11億人次觀看的新紀錄。（《魷魚遊戲》劇照）

兩人穿上了代表參賽者的綠色運動服，並改編Branchez & Big Wet在2017年發布的暢銷鄉村歌曲《Turn Up On The Weekend》而成為《Guess I gotta play the squid game》，唱出參加者的心聲，而Big Wet也參加了這場比賽，扮演參加者之一，但最後卻在椪糖遊戲中被淘汰。