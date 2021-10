奧斯卡影帝雷米馬利克挑戰《魷魚遊戲》　究竟過唔過到最後關卡？

Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》(Squid Game)紅遍全球,連美國著名綜藝節目《Saturday Night Live》都跟上潮流,找來節目固定班底之一,美國喜劇演員Pete Davidson,聯同奧斯卡金像影帝雷米馬利克(Rami Malek),一齊戲仿這部劇集。



Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》紅遍全球。(《魷魚遊戲》劇照)

《魷魚遊戲》自上月在Netflix首播後,已經創下1.11億人次觀看的新紀錄,正式超越《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)所創下的8,200萬觀看紀錄,成為該平台最受歡迎的非英語原創劇集。而上星期六的美國綜藝節目《Saturday Night Live》,美國喜劇演員Pete Davidson就聯同奧斯卡金像影帝雷米馬利克,一齊戲仿這部劇集的經典情節。

《魷魚遊戲》自上月在Netflix首播後,已經創下1.11億人次觀看的新紀錄。(《魷魚遊戲》劇照)

兩人穿上了代表參賽者的綠色運動服,並改編Branchez & Big Wet在2017年發布的暢銷鄉村歌曲《Turn Up On The Weekend》而成為《Guess I gotta play the squid game》,唱出參加者的心聲,而Big Wet也參加了這場比賽,扮演參加者之一,但最後卻在椪糖遊戲中被淘汰。