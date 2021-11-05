選舉表現嚴重失準　拜登班底最大的問題就是過度自信

美國總統拜登（Joe Biden）11月3日結束歐洲之行，返回了華盛頓。就在他專機落地半小時前，共和黨候選人揚金（Glenn Youngkin）就宣布擊敗維珍尼亞州前州長、民主黨候選人麥考利夫（Terry McAuliffe）。

這一結果是拜登離開歐洲時就已經預料到的，但卻和他到訪歐洲前的預期截然相反。即便在出席英國氣候峰會時，拜登也曾說自信民主黨人能夠拿下這場選舉。但是，選舉結果令拜登及其團隊失望。

這場州長選舉舉行的時機很關鍵。現在拜登的支持率已經跌至42%，已經逼近前任總統特朗普（Donald Trump）同期水平（40%）。這對一直自詡有豐富內政外交經驗的拜登來說，是一種諷刺。一年前的大選投票，拜登拿下該州，得票率超出特朗普10個百分點。

此次同期舉行的還有其他地方縣市長選舉。而在新澤西州州長選舉中，民主黨州長候選人墨菲（Phil Murphy）也是險勝，得票率領先對手不到1個百分點。

從這兩場關鍵選舉中，民主黨人認識到，打特朗普牌已經無法擊敗對手。一年來，美國選民的心理和關注議題已經發生了變化。拜登政府也感受到了緊迫感，因為接下來兩年內任何形式的選舉，都將是對他執政成績的一次檢驗。

拜登也認識到，這次民主黨人丟掉維珍尼亞州州長職位，和自己的執政表現有關。尤其是被擱置在國會的1.2萬億基建計劃和1.75萬億的福利開支計劃，加上民主黨內部不同派系的內鬥，導致選民對拜登政府的好感度大幅下滑。

2021年10月29日，美國總統拜登和法國總統馬克龍在羅馬舉行會晤。（AP）

其實，拜登應該早預料到這一局面。特朗普時期的一些執政弊病並不僅僅是政策層面的決策問題，而且涉及到一些體制性的頑疾。拜登想要修復形象、重振美國信心，讓國內民眾，尤其是中產階層感受到實惠，僅僅靠外交公關、內政作秀是無法實現的。

從目前來看，選民對拜登的期望值過高，或者拜登及其團隊在一些內政外交問題上過於樂觀。比如，在內政議題上，疫苗接種計劃，也是多次調整預期目標；在開支方案方面，拜登自信靠人脈和資質就可以讓方案在國會獲得通過，但結果拜登甚至沒有迅速彌合黨內温和派和激進派之間的分歧，比如在氣候變化和潔淨能源議題上分歧。

外交上也是如此。拜登自信打造了一個「專家型」或「學者型」的國安團隊，加上自己也是外交專家，所以認為能夠修復盟邦關係、重振美國領導力，從而更好地應對中俄挑戰。但從現實來看，拜登的盟邦及價值觀外交路線，也很難取得切實成果。

阿富汗撤軍，美國未事先知會盟邦，導致整個過程混亂，造成美軍士兵的傷亡；澳英美核潛艇協議，也是美國瞞着法國在幕後和澳洲交易；此次氣候變化峰會，拜登政府也是只說不做，拒絕給出更多確切承諾。拜登甚至為了轉移國內外質疑，公開指控中俄缺席此次峰會。

2021年10月26日，拜登歐洲行之前，沙利文針對拜登面對的內政困境回答記者提問。（Reuters）

這些決策失誤或不作為背後都體現了拜登國安團隊的失職。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國安顧問沙利文（Jake Sullivan）時刻將外交決策和內政利益緊密相連，但最終的結果反而是內外都不討好。美國選民並沒有感受到「內政利益」方面真正的實惠，反而大多圍繞疫苗接種、疫情防控和消費品價格上漲等對現在的執政者愈發不滿。

11年前，奧巴馬（Barack Obama）上台執政時也是意氣風發，扛着「變革」的大旗，自信能夠整理好前任留下的爛攤子和美國國際形象的衰敗。但一場中期選舉，就讓奧巴馬執政權威大打折扣，最終還是卡在了國會，多個重大方案無法獲得通過，政治極化愈發嚴重。

現在，拜登喊着「美國回來了」，也想修復美國形象，所以在此次歐洲行期間他公開就特朗普退出巴黎氣候協定道歉。但時代背景變了，挑戰也變了。第一次訪問歐洲，拜登強調「美國回來了」；第二次訪問歐洲，盟友則在反問，「美國回哪了」，因為盟友們發現，拜登政府還是優先重視自己的利益，和特朗普的美國優先本質上並無差別。

總之，拜登勝選一周年，他在內政外交上的表現並不符合國民的預期。拜登團隊僅僅靠喊口號無法贏得信任。此次維珍尼亞州州長選舉也迫使民主黨改變策略，力圖在明年中期選舉前達成一些成果。接下來，在內政外交關鍵議題上，拜登或許要做出一些讓步，才有可能帶來一些實質性的改變。