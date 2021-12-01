從Delta到Omicron　新冠變異拆穿抗疫假面

新冠變異病毒Omicron毒株引發全世界高度關注。



儘管世界衛生組織11月28日表示，目前還沒有足夠數據證明Omicron危險性大於Delta毒株，現有疫苗仍然有效。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）28日說，獲取新冠變異病毒Omicron毒株的完整數據需要大約兩周。中國工程院院士鍾南山11月28日稱，「它有多大的危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重，以及是否需要針對它進行疫苗研發，還要根據情況來判斷。現在下結論為時太早。」



但是不少國家採取的行動前所未有。目前英國和歐盟27國以及美國、加拿大、澳洲、印度、以色列等全球不少國家都將南非、津巴布韋等數個南部非洲國家列入禁止入境名單。



南非外交部稱，這些禁令「類似於懲罰南非先進的基因組測序和更快檢測新變異的能力」。非盟官員表示，發達國家應該為Omicron變異毒株的出現負責。「現在發生的事情是不可避免的，這是世界未能以公平、緊急和迅速的方式接種疫苗的結果。這是世界高收入國家囤積（疫苗）的結果，坦率地說，這是不可接受的。」

11月28日，新冠病毒變種病毒株Omicron在非洲爆發，數間航空公司在疫情下取消從南非出發的航班，旅客在約翰內斯堡的機場等候航班消息。（Reuters）

這樣的國際社會爭論在疫情兩年來並不鮮見。



2019年末2020年初，當時中國武漢爆發疫情，不少國家的撤僑斷航行為曾經引發中國的激烈反擊。



Delta變異病毒最早在印度被發現，隨後擴散至全球。各國當時對印度採取的禁令措施也很嚴厲。到2021年5月歐美英加、中東、南亞、東南亞等幾十個國家都對印度施加了旅行禁令。其中澳洲的措施最為嚴厲。該國當時規定禁止14天內去過印度的人員入境，包括澳洲公民和永久居民，違反規定的人員面臨大約6.6萬澳元罰款或5年監禁，或者兩項懲罰並處。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇甚至呼籲印度實施「全國性封城」，強調這是阻止全國疫情蔓延的方法之一。



現如今南非和部分非洲國家的遭遇，並不偶然，反對和口頭聲討也難以改變他國的選擇。

2021年4月印度Delta疫情大爆發，猶如人間煉獄。（AP）

是非對錯莫衷一是，但從過往疫情發酵的歷程，最起碼可以得出兩個結論。



其一，每個國家做出的決定都是為了捍衛本國利益。互相封鎖，互相斷航，已是常態，不到萬不得已沒有哪個國家願意做出極端的選擇。沒有必要互相批評，真正應該做的是管控好本國疫情。南非等非洲國家能做的是儘快佈局新的疫情防控措施，學習他國更為有效的疫情應對經驗。



各國都曾經在防控上犯過一些錯誤，但是如何認識錯誤，改正錯誤，充分發揮糾錯機制才是關鍵。先進的醫療衛生水平在疫情防控中佔有一定優勢，反應的敏捷，制度的彈性也同樣重要。放眼全球，疫情防控不乏有效的措施，真正的考驗是南非等國學習的速度，應變的能力。

病毒變異拉長了疫情防控戰線。（AP）

其二，什麼是真正有效的防控，什麼是負責任的對待他國的態度，會伴隨着時間的推移給出公正的答案。



現如今，歐美各國的病例數和死亡人數，早就創下了歷史新高，封城封國早就成了各國應對疫情的常態，從現在看當時中國武漢封城的做法是正確的。如果中國當時的做法違反人權，那麼現如今各國的封鎖禁令又是什麼？如果中國應對疫情不透明不科學，那麼如何解釋中國疫情早就得到了控制，相當長的時間內只有零星病例？



前不久歐美輿論還在批評中國的清零政策，稱中國孤立於世界，但是現在他們如臨大敵，剛剛開禁又重新封鎖的慌亂和中國的一如既往形成了鮮明的對比。

相當長一段時間內，一些國家將疫情政治化，拿疫情透明度和病毒溯源來說事，甚至散播病毒來自實驗室。新冠病毒如果是來自實驗室，為什麼還會不斷進化出新的變異病毒？從Delta到Omicron，說明新冠病毒在不斷自然進化。伴隨着時間的推移，很多謠言已經不攻自破。



疫情常態化是一面照妖鏡，照出了人類在自然面前的脆弱和渺小，同時也照出了人類在應對危機時的不夠團結。爭論、爭吵、互相批評的背後是國際社會處於四分五裂的局面。



疫苗短缺、大國壟斷導致免疫鴻溝的確是事實，這一點短期內很難改變。真正有擔當的大國會在疫情防控中脱穎而出。這是一個全新的戰場。放任疫情在某些地區流行而無動於衷，並不是真正的負責任大國該有的態度，國際舞台會留給有準備的願意伸出援手的國家。自顧不暇者已經事實上從大國神壇跌落。