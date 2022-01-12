西方庸人自擾的「立陶宛危機」與「中國威脅」

因為允許台灣方面以「台灣」為名設立代表處，立陶宛遭北京外交降級，經濟持續受壓，歐盟其他國家的商品也受到影響。

美國政治新聞網站POLITICO於1月6日報道稱，作為新一屆歐盟理事會輪值主席國，法國希望歐盟迅速採取措施力挺立陶宛，反制中國。



POLITICO援引一名法國政府高級官員報道稱，法國希望在該提案成為法律前就採取反制措施。該名官員強調，因反脅迫法案仍在談判中，也許可以提前做一些事情支持立陶宛。

在歐盟之外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月5日在華盛頓與到訪的德國新外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會晤後，2人在美國國務院舉行聯合記者會時表示，「我們對中國政府試圖霸凌人口不到300萬的立陶宛相當關切」。布林肯並且附和此前立陶宛副外長的說法，稱中國正促使跨國公司將立陶宛剝離出產業鏈，否則有可能失去中國市場準入，美國將與包括德國在內的盟友合作，對抗中國的恐嚇。

無獨有偶，美媒《華盛頓郵報》（The Washington Post）1月5日發布社論並提出「是什麼造就一個民族國家？」（What makes a nation-state?），以俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和中國領導人習近平分別不接受烏克蘭和台灣的主權舉例，認為中俄兩國都「有偏見地解讀歷史」，正當化自己的行為。文章並給出結論，「如果普京擴大對烏克蘭的攻擊，亦或者習近平對台灣發動攻擊，這些都不是國家統一戰爭，而將是對主權國家的侵略戰爭」，強調「所有守法國家都應盡其所能地予以抵制」。

美國國務卿布林肯1月3日與北大西洋公約組織（NATO）內的9名外交部長通話，承諾美國將持續與跨大西洋夥伴盟友進行密切諮商與協調合作。圖為布林肯2022年1月7日在華盛頓的國務院出席記者會。（AP）

「中國威脅」成西方無解的自我詛咒

從一系列美歐政要發言與媒體報道立場來看，「中國威脅的詛咒」與日俱增，加速了美歐等西方國家從「疑中」到「反中」的預言實現。曾經有望藉由簽訂《中歐投資協定》而向好的中歐關係，也在歐盟新啟「系統性對手」（Systemic Rival）的定義與認知下，雙邊關係開始陷入逆水行舟的處境。

對照歐盟曾經視中國為「維護全球規則和體系」的潛在合作伙伴，直到歐盟2019年調整了對華政策，首度稱呼中國是「系統性競爭對手」，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當時甚至就此回應一句「沒有人是天真的」，即透露中歐關係發展潛藏貓膩的端倪。直到最近，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）去（2021）年12月底直言，「回顧2021年，中國人權狀況惡化、制裁歐洲議會議員及脅迫立陶宛等都對歐中關係造成負面影響」，主張歐盟在中國議題上應保持一致，把中國視為合作伙伴、競爭對手和「系統性對手」。

馬克龍（右）雖認定中國既是「夥伴、競爭者，又是系統性的對手」，但也認為歐盟不應該和美國一起對抗中國以避免引起衝突。（視覺中國）

綜觀上述總總，造就匿名法國官員提起反制中國，乃至於歐盟代表言說應一致視中國為「對手」的呼告，背後深層次的意識皆發源自西方牢不可破的「中國威脅」信念，以及西方對於世界權力與秩序正在發生「東昇西降」轉移的不安。

人口僅300萬的小國立陶宛得以搖尾乞憐，不過是美歐等西方國家壓抑這層恐懼許久之後，受到一次性刺激而噴發的井口。否則就客觀、現實且常規的國際關係而言，立陶宛無視其他歐盟成員國的意願和利益，任意將一國政治問題擴大化，為了一己之私圖謀逼迫區域組織對抗中國，不僅罔顧國際關係基本準則，也缺乏理性。

無怪乎德國《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）發表評論文章，直指西方一直就台灣問題的敏感性對中國保持尊重，立陶宛政府卻在未和歐盟夥伴協商的情況下打破這一共識，其他歐盟成員國必須向立陶宛表明，其行為「愚蠢且自私」，是無視盟友利益的行為。立意無非正告歐盟，其對華政策不能被立陶宛「綁架」與「威脅」。

「立陶宛威脅」才是顛覆既有國際秩序

可嘆的是，立陶宛與歐盟之間，類似搖尾乞憐的劇情仍沒有落幕跡象，美歐不乏政治人士順勢利用西方社會根深蒂固的不安，將種種「立陶宛的危機」巧妙轉化為「中國威脅滲透歐洲」。簡言之，這批政要意圖描繪的國際政經秩序圖像，是先有西方社會相信為真的「中國威脅」，方有求助無門的「立陶宛威脅」，是「中國威脅」迫使了立陶宛今日對歐盟的綁架。

然而，回頭檢視長久以來西方世界對於「中國威脅」的恐懼說法，「中國有意圖且有能力顛覆既有國際秩序」始終是西方對中國甚感不安的因子，但從西方「立陶宛危機」的論述中，也不難看到他們「不願改變既有秩序包容新興國家」的淺層思維。

立陶宛總統瑙塞達曾表示，立陶宛是主權獨立國家，有權與任何國家創建經濟文化關係，但也承認立陶宛政府允許台灣以「台灣」名稱在該國設立代表處是個錯誤。（Twitter@ Gitanas Nausėda）

更何況，「立陶宛危機」的原因難道不是立陶宛在國際高調製造「一中一台」，無視「一中原則」，這難道不也是在顛覆既有國際秩序？

兩岸分治的現實是中國內戰的延續，但「一個中國」的定義之於國際而言，早已沒有了分歧，哪怕是西方對於北京強調「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」的說法，從承認、認識（acknowledge）到理解的用詞都有，但聯合國大會第2758號決議已反映此一論點，並使之成為主流見解。

是以「一個中國」既是事實，也是「既有國際秩序」。立陶宛蓄意並顛覆既有國際秩序的行徑，不見包含歐盟國家在內責其「破壞秩序」，卻對於中國或有危及「己之秩序」之憂而大加撻伐，「顛覆秩序」雙標至此，無以復加。

罷了！真正無以復加的又豈會是叢爾小國的立陶宛，也難為歐盟，而是西方整體對於「中國威脅」的無知與恐懼。