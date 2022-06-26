沙特王儲「旋風外交」謀篇大棋局

6月23日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）結束對土耳其的訪問，收官四天走三國的「旋風外交」，此前他已相繼訪問埃及和約旦。分析家認為，穆罕默德罕見穿梭訪問旨在為下月中美國總統拜登的首次中東行進行預熱。沙特王室則稱，穆罕默德7月下旬還將出訪希臘、塞浦路斯和阿爾及利亞。如此說來，沙特政府正在醖釀着一盤讓人猜測的大棋局。



作者：馬曉霖 浙江外國語學院環地中海研究院院長



自穆罕默德成為第一王位繼承人和王國實際執政者，總體深居簡出，除代表父王出席一些元首級國際會議及訪問個別大國外，較少在外交場合拋頭露面，如今一個月內安排兩次「旋風外交」，非同尋常。如果與拜登中東行併案觀察則可判斷，在最不適合外出的酷熱環地中海盛夏，穆罕默德不惜鞍馬勞頓，應該是在為某種外交大動作謀篇佈局。

穆罕默德此行先期訪問埃及和約旦，並促成沙埃簽署14項77億美元投資大單。沙特與埃約關係始終比較穩定，2011年「阿拉伯之春」風潮爆發後，埃約政局受到嚴重衝擊，沙特依靠龐大資金為兩國及時注入流動性，也一直扮演兩國金融經濟穩定器和政權續命供血站。

人窮志短，國富豪橫。沙特不僅從無暇他顧的埃及手中「巧取」對阿拉伯國家聯盟的領導權，還順帶這個阿拉伯領頭羊的外交節奏，包括策動聯合國安理會在利比亞設立禁飛區，組建「十國聯盟」干涉也門內戰，共同打壓反對王權政治的穆斯林兄弟會。至於約旦，不僅與摩洛哥被沙特納入海灣合作委員會而構成「八王集團」，還配合沙特派兵彈壓巴林街頭運動。

穆罕默德這次中東「旋風外交」首先鎖定埃及和約旦，絕非鞏固與兩國舊交併彰顯大國地位，還包含深化和推進中東和平進程的考量。埃約是與以色列實現關係正常化的開路先鋒，也是沙特一直倡導的「土地換和平」主張積極實踐者。媒體預測，拜登首訪中東意在推動沙以建交，因此，拜登到來前後，穆罕默德出訪埃約不可能與和平進程毫無關聯。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德6月22日訪問安卡拉，與土耳其總統埃爾多安會面，修補兩國關係。（AP）

事實上，穆罕默德掌權後，基於聯手對沖伊朗長期擴張和儘快解決以巴衝突的雙重戰略需要，積極升温和密切或明或暗的沙以官方關係，支持美國特朗普政府出台打壓巴勒斯坦的「世紀協議」，推動巴林、阿聯酋、蘇丹和摩洛哥開啟新一輪阿以媾和。這些不僅體現沙特王室對和平進程走入死衚衕的絕望和不滿，還顯示了沙特主導阿以兩大民族歷史和解的強烈意願。

穆罕默德首訪土耳其，算是對土耳其總統埃爾多安今年4月「破冰」訪問沙特的回訪，標誌着兩個自詡穆斯林遜尼派監護大國的握手言和。過去十餘年，土耳其高調介入中東事務，尤其是庇護穆斯林兄弟會勢力、出兵保護被沙特「圍毆」的卡塔爾，讓沙特政府十分惱火。沙特流亡記者卡舒吉在伊斯坦堡遇害後，沙特王室乃至穆罕默德更是飽受土耳其的輿論「吊打」和精神「凌遲」。

媒體注意到，埃爾多安會見穆罕默德甚至親自到機場送行，但是握手、擁抱和貼面禮時面色嚴峻，穆罕默德的笑容也幾乎是招牌式的，看不到多少真誠。無論如何，厭倦了長期擴張和纏鬥的沙土兩國實現和解並簽署一系列深化經濟、能源和防務合作協議，對中東地區穩定是好事，當然也是沙特調整外交策略的標誌性成果。

6月21日，穆罕默德訪問約旦，與約旦王儲侯賽因（ Hussein bin Abdullah）會面。（AP）

自「阿拉伯之春」之始，面對域外大國治理供給不足，阿拉伯多國政局失穩，伊朗和土耳其藉機加緊擴張，兩朝沙特政府放棄傳統的温和低調外交風格，奉行進攻性現實主義戰略。年輕氣盛、鋭意改革的穆罕默德掌權後，基於揚名立萬和確立權威的需要，沙特外交更加充滿張力，包括發兵也門、斷交伊朗、教訓卡塔爾以及折騰敍利亞，不僅國力嚴重透支，而且努力多以失敗告終，被迫逐步糾偏收縮，逐步向對話、緩和與和解方向調整戰略與外交。

很大程度上，穆罕默德這趟「旋風外交」也是和解之旅、紓困之旅和繼續調整政策之旅。但是，沙特政府還面臨三大難題並將影響地區戰略與政策的根本性變化：如何從也門體面撤軍？是否接受伊核協議再度達成並與伊朗復原關係？是否儘快與以色列建交？而三者又有着密切內在聯繫，且不取決於沙特一國意願。

儘管各界對拜登中東行將推動沙以媾和寄望頗高，但從白宮降低拜登美沙峰會期望值看，奉行價值觀外交且曾因卡舒吉事件指責沙特為「被放逐的國家」的拜登，訪問沙特將是一場缺乏「情感」和「恩愛」的例行串門，沙特王室既不會寄予厚望，更不可能將沙以建交大禮輕易奉上。尤其是，拜登可能逼迫沙特等阿拉伯國家在俄烏衝突中選邊站，並加大產能替補俄羅斯油氣離場的空缺。

穆罕默德為何在拜登來訪前安排兩場地區「旋風外交」，謎底也許很快見分曉。若非下一盤大棋，何必如此大動干戈？

本文原刊於《北京青年報》，獲作者授權轉載。

