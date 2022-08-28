美國在世界各地的「代理人戰爭」成為最大亂源｜專家有話說

多年來，美國在全世界各地進行「代理人戰爭」，規模和數量超乎人們的想像，其中，在中東和亞太地區挑起的「代理人戰爭」尤其嚴重，如今，隨着美國挑起的俄烏戰爭的繼續，歐洲也成為美國大打「代理人戰爭」的地區。「代理人戰爭」改變了美國傳統的戰爭方式，成為美國從中獲利的新方式。

欄目： 華語智庫

作者： 楊民青（華語智庫高級研究員、新華社世界問題研究中心研究員）



美國3年內開展23次代理人戰爭

前不久，據美國「截擊」網站報道，2017年至2020年，美國通過秘密項目在全球開展至少23次代理人戰爭，其中，至少14次發生在中東和亞太地區。

「截擊」網站援引所獲相關文件和美國國防部高級官員的話報道稱，經秘密授權，美國國防部曾用一秘密的代號，在海外執行代理人戰爭的項目。

報道稱，2020年，中東和亞太地區有至少14項軍事或戰爭行動仍處於活躍狀態；從2017年至2020年，美國在全球開展了至少23次「代理人戰爭」行動，至少共耗費3.1億美元。通過這些秘密的「代理人戰爭」項目，美國向外國的武裝力量提供武器、訓練以及情報。但與一般的所謂對外支援項目不同，作為「代理人戰爭」的秘密項目的合作方，受助方會被指派完成美國主導的、針對所謂美國敵人的各項作戰任務，以此達到美國的目標。

正像有人分析的那樣：在美國看來，戰爭贏不贏不重要，只要戰鬥持續，就會給美國帶來源源不斷的金錢或利益，破壞和重建的過程是美國賺大錢的好機會。對此，美國的某些政客及其朋友太了解太熟悉了。

人們甚至可以這樣說，多年來，美國是發動「代理人戰爭」的慣犯。作為世界頭號霸權國家，美國正是操弄代理人戰爭的行家里手。長期以來，美國熱衷搞「顏色革命」，培植地區代理人，刻意製造對抗，成為地區穩定的最大破壞者。

美國發動「代理人戰爭」的一個典型例子就是敘利亞內戰。自2011年敘利亞危機爆發以來，美國通過多種形式支持敘反政府武裝，使最初的抗議示威迅速發展成為以全面衝突為特徵的「代理人戰爭」。

有國際問題專家指出，美國在敘利亞危機的形成中扮演了主要角色，主要通過「代理人戰爭：的策略，這意味着美國通過當地的武裝力量來製造戰爭，用金錢和武器引誘他們，以傳播民主為藉口說服這些代理人為他們而戰，採取這樣的政策，可以讓美國不用犧牲自己的士兵就實現其利益。

美國發動代理人戰爭的罪惡行徑，使敘利亞經濟發展遭受重創，無數敘利亞人深陷苦難。哈塞克省位於敘利亞東北部地區，是敘利亞最主要的產油區和最重要的糧食產區之一。然而敘利亞戰爭爆發以來，美國扶植的各色代理人在這裡頻繁爭奪，不但導致敘民眾傷亡，還嚴重破壞這裡的基礎設施。

有敘利亞分析人士嚴正指出，美國是殺害敘利亞人民、迫害敘利亞人民的最大凶手。他們現在是我們的頭號敵人，他們讓我們倒退了100年。

除了扶植反政府武裝，僱傭兵也是美國搞代理人戰爭的手段之一。在美國導演羅伯特·格林沃爾德拍攝於2006年的紀錄片《出售伊拉克：戰爭奸商》中，伊拉克戰爭被具體化為一項項合同大單：為美軍提供後勤服務的哈利伯頓公司獲得合同金額185億美元；帕森斯公司獲得53億美元；提供軍事訓練服務的戴恩國際獲得19億美元大單。

作為美國政府的「黑打手」，僱傭兵公司幫助美國政府執行了許多見不得光的任務。因此，這些公司雖然常年遊走在法律邊緣，卻受到美國政府的庇護，罪行一直沒有得到清算。

2007年9月16日，黑水公司的僱傭兵在伊拉克護送美國外交官時，向手無寸鐵的伊拉克人開槍，打死17名平民，其中，包括一名9歲的孩子。

2015年，美國法院判定四名黑水公司僱傭兵一人犯有一級謀殺罪，另外三人被判故意殺人和謀殺未遂罪。2020年12月，時任美國總統特朗普直接動用總統的「特赦權」，對四人予以赦免。

在阿富汗戰爭中推出「代理人戰爭」法案

有事實證明，早在2001年阿富汗戰爭之初，當時的美國軍方便試圖扶植阿富汗北方聯盟力量，直接與塔利班政權對抗，更令人難以置信的是，美國國會竟然推出了相關變相支持「代理人戰爭」法案條款。

美國前中情局官員里德爾證實，當時，在阿富汗，我們派出二三十名中情局人員。他們帶着幾百萬美金，收買了北方聯盟站到我們一邊。但是，當時負責這一行動的陸軍特種作戰司令部意識到，自己無權直接向阿富汗北方聯盟付款，沒有任何一條美國法律，能賦予其向外國代理人提供資金或支持的權力，只能依賴中央情報局的資金來維持行動。但這也帶來了兩個部門之間的利益糾葛。

為了確保在未來的行動中，擁有足夠的資金和權限去支持外國武裝力量，美國特種作戰司令部推動了一項立法條款。根據這項法案規定，美國國防部每財年可獲得一筆預算，專門用於支持那些協助美國特種部隊，實施反恐行動的外國軍隊、非常規武裝力量、組織及個人。

據卡內基國際和平基金會學者加斯頓在2021年5月的一份報告中介紹，這是美國特種作戰部隊用於支持代理人武裝力量的一種常設基金。美國智庫「昆西國家政策研究所」在2021年7月發布的一份報告中指出，自2005年以來，相關「代理人戰爭」的項目的預算金額翻了兩番，從每年2500萬美元到每年1億美元。

據「截擊」網站公布的數據顯示，僅在後來的2017年至2020年，美國的這一項目至少花費了3.1億美元。而且，相關秘密項目享有某些特殊豁免。

其實，早在1997年，美國國會便通過了「萊希法案」規定，禁止美國軍方向侵犯人權的外國部隊提供軍事援助。然而，令人想不到的是，後來的美國相關法案卻可以不受「萊希法案」的約束。換言之，美國進行的「代理人戰爭」具有不受追查和追究的所謂特殊權利。

即使在美國國會軍事委員會和情報委員會中，也只有少數議員能接觸到相關「代理人戰爭」的項目報告內容，大多數的美國國會議員，以及美國國務院的一些政治人物，甚至長期不知道這一項目的存在。

2017年9月11日，美國記者韋斯·摩根發布了一張照片，一名美國陸軍特種部隊士兵出現在尼日爾陸軍的一個靶場，據摩根稱他可能是在執行秘密項目的任務。此後不到一個月，據稱，有4名美國陸軍特種部隊士兵在尼日爾遭伏擊身亡，兇手是一夥效忠於極端組織「伊斯蘭國」的武裝分子。

正是此事的敗露，讓美國的秘密「代理人戰爭」項目在暗中實施了多年之後，第一次進入公眾視野。對此，當時，多名美國國會高級參議員質疑，他們對美軍在尼日爾的行動知之甚少，美國沒有在尼日爾發動戰爭，是誰授權美軍在那裡部署軍隊開展行動呢？直到5個多月之後，美國國防部才不得不發布了一份所謂的調查報告，稱這些美軍被部署到尼日爾，均是為了「訓練、指導和協助尼日爾夥伴部隊」。

美國的一些有識之士曾公開指出，美國政府有關部門和軍方進行的「代理人戰爭」秘密任務的背後，一直掩藏着違憲與人權危機。

據媒體報導，一些美國國防和法律專家擔憂，這種鮮為人知的對外軍事援助授權，和秘密進行的「代理人戰爭」，極度缺乏問責和監督機制，始終存在違背美國憲法的風險，不但可能使美國捲入侵犯人權的行為，甚至，有可能在國會和民眾都不知情的情況下，長期陷入在外國武裝衝突或長久的戰爭中。

據曾領導過陸軍特種作戰部隊和中央司令部的退役四星上將約瑟夫·沃特爾證實，美軍在埃及、黎巴嫩、敘利亞和也門，均進行過從事「代理人戰爭」秘密項目的所謂反恐任務。

前任美國駐非洲特種部隊司令唐納德·博爾達克披露，僅在非洲，和「代理人戰爭」秘密項目有夥伴關係的武裝力量，他們接受過美國特種部隊訓練、拿着美式裝備。

美國策動「代理人戰爭」由來已久

美國從事和進行秘密的「代理人戰爭」可謂由來已久。早在1955年，時任美國總統艾森豪威爾就宣稱，代理人戰爭是「世界上最便宜的保險」。

20世紀六七十年代，美國深深陷入了越南戰爭的泥潭，國內民眾對於美國政府和軍隊介入他國戰爭，以及向海外大規模派兵的澮持激烈的反對態度，還將此舉稱為「越南戰爭綜合徵」。這對此後的美國外交政策產生影響，迫使美國政府轉而把「代理人戰爭」作為實現國家利益最大化的手段。

有資料顯示，從上世紀的1970到1974年，僅尼克遜政府便將對色列提供的軍事援助，從3000萬美元飆升至25億美元，美國的主要目的是資助以色列，與蘇聯支持的阿拉伯國家開戰。

根據《華盛頓郵報》的統計，冷戰期間，美國一共開展了72次顛覆其他國家政權的行動，其中66次是秘密進行的。冷戰結束後，美國的「代理人戰爭」不但一直繼續，而且越加成熟和隱蔽。

2011年，在推翻卡達菲的利比亞戰爭中，美軍實施空中打擊，但是，在最激烈的地面戰鬥中，則是由美國支持的利比亞反政府武裝「全國過渡委員會」，在空襲掩護下，攻入被視為是卡達菲權力像徵的阿齊齊亞兵營。

據悉，美國在利比亞戰爭中耗資至少約10億美元，這與花費總額高達數万億美元的伊拉克戰爭和阿富汗戰爭相比，當然謂微不足道。由此可以說，美國正是依靠「代理人戰爭」，取得達成顛覆目標國家政權的罪惡目的。

對此，《利比亞立場報》副主編法爾加尼說，事實早已證明，是以美國為首的西方國家，一手策劃了這場針對利比亞的陰謀。

敘利亞政治分析人士穆罕默德·歐瑪里說，「代理人戰爭」是美國最為慣用的伎倆。這是由多種原因造成的，首先開展代理人戰爭的成本很低廉，其次對美軍造成的直接損失也很小，但是能對目標國家造成巨大的打擊，因為這些都是通過美國在相關國家扶植的代理人進行的操作。

2011年敘利亞危機爆發之初，在美國的支持和策動下，得到資助的反政府武裝佔領了霍姆斯省最大的公立醫院，竟然以殘忍的手段殺害了所有的醫生和護士。

有事實證明，殺人的武裝分子是日臭名遠揚的恐怖組織「征服陣線」的成員，正是由於他們得到了美國的資助，才如此肆無忌憚地殺害敘利亞平民，在多個地區一再製造動亂。

敘利亞國際問題專家穆罕納德·戈恩說，美國在敘利亞危機的最初幾個月，就開始實施「代理人戰爭」。美國資助敘利亞境內的極端組織，為這些組織提供武器，同時讓來自世界各地的恐怖分子進入敘利亞。

倫敦國王學院國防研究學者安德雷斯·克雷格認為，對於美國來說，「代理人戰爭「是一種風險轉移。」據美國前海軍陸戰隊情報官員斯科特·里特稱，前美國總統奧巴馬當政時期，曾授權美國中情局，詳細制定了扶植敘利亞反政府武裝的訓練與裝備計劃。

這項計劃證實，美國中情局在2013年，啟動了代號為「梧桐木」的行動，此後兩年，通過這一行動從巴爾乾地區購買價值數十億美元的先進武器，運送到土耳其和約旦的港口。在那裡，美國中情局和土耳其、約旦情報組織一起，暗中訓練裝備數千名敘利亞武裝分子。據悉，這些人來自敘利亞境內超過至少50個反政府組織，這些組織先後無法受到美國中情局的扶植。

事實證明，在美國等西方國家推波助瀾下，敘利亞反對派武裝從無到有、由弱到強，敘利亞危機由此愈演愈烈，最終變成一場十分慘烈的全面內戰。

俄烏衝突是美國預謀的「代理人戰爭」

當今，正在持續進行俄羅斯與烏克蘭的戰爭，是規模更大的的場由美國操縱和挑起的「代理人戰爭」。多年來，烏克蘭被一直美國學者布熱津斯基稱為「地緣戰略支軸」，是美國政府全力遏制俄羅斯的戰略抓手。

對於來自各方的指責和批評，美國前白宮新聞發言人普薩基解釋說，這不是一場代理人戰爭，這是俄烏之間的戰爭，北約不牽涉其中，美國沒有直接參戰。

美國全國廣播公司主持人托德說，雖然，美國在極力反駁，不承認俄羅斯所說的美國在打「代理人戰爭」這一說法。但是，我認為美國就是在「打代理人戰爭」。

對此，前不久，於2022年6月底在北約馬德里峰會上，北約秘書長就對此事就說漏了嘴。北約秘書長斯托爾滕貝格說，事實上，我們從2014年就一直在為此做準備。這就是我們在北約東部增加軍事存在的原因，也是北約在防禦方面投入更多資金的原因。他的這些話足以證實，由美國操縱和挑起的俄烏戰爭由來已久。

對此，俄羅斯政治學家馬爾科夫說，早在2013年，美國便開始了具體準備和行動，當年，有足夠的事實證明，由於美國政府暗中的運作的部署，導致使烏克蘭國內發生政權更迭，一舉推翻了亞努科維奇合法政權，烏克蘭處於嚴重動盪中。

2013年底，有「女版蓬佩奧」之稱的時任美國助理國務卿紐蘭，竟然現身烏克蘭首都基輔的獨立廣場，為烏克蘭的所謂抗議者分發餅乾。正如美國前總統夫人希拉里通過支持敘利亞反對派，促使美國總統奧巴馬政府介入敘利亞內戰一樣，紐蘭被看作是拜登制定烏克蘭政策的「關鍵操盤手」。

對此，紐蘭公開承認，美國政府已經前後投入了50億美元，用於資助烏克蘭實現自己的目標，目的是確保烏克蘭的民主機制。

俄羅斯政治學家馬爾科夫說，烏克蘭政權更迭後，美國在事實上已經佔領了烏克蘭，建立了鐵桿的親美政權，可以說，這是美國在烏克蘭的不折不扣的「代理人政府」。後來，當俄羅斯軍隊進入烏克蘭時，美國計劃的「代理人戰爭」進入第三個階段——「代理人游擊戰爭」。現在，美國不斷給烏克蘭提供重型武器，企圖讓烏克蘭軍隊給俄羅斯軍隊造成重大損失，而且，希望這場戰爭不斷進行下去。