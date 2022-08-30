歐元的這一天應該被銘記｜安邦智庫

8月22日這一天應該被銘記，在這一天，歐元「正式」隕落，經過了一個很長的「高高在上」的時期，現在的歐元已經變得再度比美元更「便宜」。同時，在相當一段時間內，歐元兑美元持續貶值的態勢不會扭轉。

本文作者為安邦智庫創始人，陳功。



在面世之初，歐元兑美元曾經大幅下跌。在1999年面世時，每1歐元兑1.18美元。到了2000年10月26日，歐元兑美元曾跌到了0.8228美元的當時歷史低位。不過，隨後歐元開始經歷了一段復甦期。到了2001年初，歐元已經升到兑0.96美元。不過歐元隨後又踏入下跌期，雖然這次的跌幅較小，最低跌至於2001年7月6日的1歐元兑0.834美元，此後歐元就站穩了腳跟。

歐洲央行網站顯示由1999年至今歐元兌美元滙率走勢。

無法否認的一點是，過去的歐元，曾經是世界市場的強勢貨幣，它大致影響到5億人的經濟和財富，其推動的歐洲經濟一體化進程為歐洲經濟釋放了潛能。不過，要是與過去進行對比，歐元一路走來，主要是受益於歐洲的利率相比美國具有吸引力，這一點現在已經出現了顛覆性改變，因為美聯儲開啟快速加息，現在的利率水平已經遠遠超過了新冠疫情之前的利率。而歐洲方面，儘管歐元區的通脹率達到創紀錄水平，但歐洲央行加息仍顯得十分遲緩。這一政策差異帶來歐洲和美國利率水平快速變化，也使得歐元喪失了吸引力。

再一點就是財政赤字問題，美國的財政赤字，長期以來始終是被詬病的一個大問題，無數人預料美國的債務規模非讓美國經濟死掉不可，可問題是它就是死不了，相反持有這種觀點的人，差不多已經死絕了。所以，現在美國政府的債務，已經遠不如過去那樣，被視為一種絕對的負面因素。

在歐洲，歐元區國家財政不統一，反而給歐元帶來制約，也影響了歐洲央行決策機制。歐洲央行之所以遲遲不願加息，也在於一些歐元區國家債務風險過高，擔心歐洲爆發新一輪主權債務危機。就財政問題來看，儘管2008年全球經濟危機、2020年新冠疫情危機之後，歐美都先後採取了量化寬鬆政策，但財政問題相對於歐洲更為迫切，影響更為直接。而此問題相對於美國而言，更像是一個「紙面風險」。這也是歐元與美元此消彼長的一大因素。

烏克蘭戰爭乃至引發的歐洲能源危機，也是促使歐元「跌跌不休」的原因。（AP）

其他的因素呢？

歐洲實際與美國一樣，無論是能源危機，還是通貨膨脹，美國有的負面問題，歐洲也有。不過有一點是美國沒有的，而在歐洲卻是無法迴避的大問題，那就是歐洲正在經歷二戰後歷史上死傷最為慘烈的戰爭——烏克蘭戰爭。基於地緣政治的這場戰爭，在根基上動搖了歐元的基礎，今後雖然歐元兑美元也會有上下的波動，但趨勢確定無疑是向下的，地緣政治已經讓歐元徹底失去了相較於美元的優勢，因為整個歐洲本身都處於風雨飄搖之中，接近失去對歐洲大陸的主導權，成為世界地緣政治的配角，而不是主角，哪怕是主角之一。

這樣的結果是很可怕的。要知道，歐元是歐盟最重要的象徵，也是歐洲對未來的期待，歐元的大貶值意味着整個歐洲國家資產的大貶值，這毫不誇張。事實上，所有的歐元資產，在今後都變得不值錢了。俄烏衝突以來，歐洲股市的總市值在半年裏減少了3.6萬億美元，縮水額度相比中國（1.7萬億美元）和美國（1.5萬億美元）明顯較為突出。歐元因為一個長期被有意無意忽略的基礎構成因素——地緣政治而被徹底動搖了，從根基上就被動搖了，歐元不再是一種可靠的貨幣，而是一種充滿風險的貨幣。

戰爭代表現在，那麼，未來的歐元又會怎樣呢？

貨幣是一種信用，在信用的世界裏面，沒有什麼比在信用面前軟弱無力更可怕的事情了。只要看看現在烏克蘭戰爭中的表現，那些作為歐元主要支柱的國家，如法國和德國，他們對於歐洲事務的真實能力以及道德水平和經濟結構隱患，在烏克蘭戰爭中暴露無遺，嚴重打擊了歐元的信用。

在最壞的情景下，法國和德國這兩個老歐洲國家，他們未來幾乎肯定會向美國要求能源支持，極端情況下甚至可能會要求某種金融援助。所以在歐元的弱勢前景面前，原來歐元的主體國家——法國和德國，既顯得無能為力，又似乎無動於衷，那是完全可以理解的。作為歐洲發展引擎和穩定器的德法出現問題，經濟不景氣，則勢必威脅到歐元的長期價值和信用。所以，法國和德國對烏克蘭戰爭的現實主義態度，只會加劇歐元的貶值。很不幸，這兩個國家的政治家不但在一定程度上出賣了自己，實際也出賣了歐洲的未來。

最終分析結論：

歐元再度跌至美元平價之下，這可能是一個值得銘記的時刻。歐元兑美元持續貶值，既有貨幣政策的差異，也有財政基礎和財政機制的差異，但最主要的因素還是烏克蘭戰爭，這一地緣政治因素摧毀了歐元和歐洲的長期基礎。歐洲和歐元的長期前景，十分暗淡。

本文轉載自安邦智庫8月28日「每日經濟」分析專欄。

