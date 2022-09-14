俄羅斯「政變」是無稽之談　俄烏戰場將有更主動的地面攻堅戰

這幾日來，不斷傳出俄羅斯首都莫斯科發生軍事政變的消息。一說，俄國杜馬的議員和首都莫斯科地區的議員要求普京立即下台；一說，莫斯科民眾大規模上街抗議，軍警封鎖了莫斯科街道，還聽到密集槍聲，甚至還有說兵變部隊衝進了克里姆林宮。

然而，另一面是，全球媒體鋪天蓋地報道的普京正在遠東地區開會、視察。從堪察加（Kamchatka）到海參崴（Vladivostok，又譯符拉迪沃斯托克），從觀摩「東方-2022」大型聯合軍演到出席第七屆東方經濟論壇，普京此行意在向美國為首的西方釋放強烈信號——俄羅斯不會被孤立，且正在「轉向東方」。普京盛讚亞洲的作用。

2022年9月7日，中國全國人大常委會委員長慄戰書在海參崴會見俄羅斯總統普京。（新華社）

實際上，對於「要求普京立即下台」說，其實只是莫斯科市羅蒙諾索夫斯基區杜馬（議會）的「全體議員」連署要求普京辭職，而並非「全體杜馬（議會）議員」。而根據維基百科，莫斯科羅蒙諾索夫斯基區是一個行政區（種族） 的西南行政區 ，是125個種族之一。該地區面積為3.34平方公里（1.29平方英里）。而後又傳出《莫斯科和聖彼得堡18個區的市代表簽署了一份公開聲明》，這也明顯有一個誤導性，其實只是18個代表，並非18個區全體代表，但乍一看煞有其事。事實上，多年來俄羅斯也一直有反對黨對政府有些批評，從未間斷過。但統統連茶杯裏的風波都算不上。

至於所謂上街抗議、封鎖莫斯科街道，則是由於莫斯科市政府9月8日夜晚舉行煙花秀慶祝，9月10日是莫斯科「建城875周年」的慶祝日。根據視頻畫面，民眾遊行是參加慶祝活動的人群。軍警對部分路段進行封控，也是因為市中心舉辦大量慶祝和遊行活動，避免擁擠踩踏採取的人流控制措施。

對於普京執政的情況來說，確實存在反對派聲音，但超過七成的俄羅斯人是發自內心，堅決擁護普京並堅決支持對烏克蘭「特別軍事行動」。事實上，敢於公開對普京總統做出的對烏軍事行動決策表示不滿的，是少之又少。1%都不到。而且，對於反對派言行遭到曝光，有的會遭到軍警拘捕，被法院判處罰款，極少數會被判處重刑。總體來說，反對派的支持民眾一盤散沙，根本不能對普京構成威脅。

值得注意的是，其實關於莫斯科疑似發生政變的消息，只是在華文網路傳播較為廣泛，其實這也有一定原委。不少網路人士對俄羅斯基本的事實都不清楚，但沉迷於或者樂於想象中國和俄羅斯宮廷政變，照搬前蘇聯時代的內部權鬥。很容易對俄烏戰爭的發展和未來國際格局演變做出誤判。

據俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心3月統計，自俄羅斯總統普京於2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，他在俄羅斯的支持率已從上月的71%飆升至83%。（AP）

坦率說，在普京治下，政權穩定上是還難掀起大風大浪的。但在俄烏戰場上進入9月份後，戰場上出現了極為反常的一幕。與衝突初期的高歌猛進完全相反，烏東戰場上的俄軍正在節節敗退。就像烏克蘭宣佈奪回2000平方公里土地時，不少人以為俄軍在戰略性撤退。然而兩天過去了，俄羅斯沒有任何反擊跡象，反而是烏軍再次奪回4000平方公里以上的土地，拿下多個戰略重鎮，還一舉打到了俄烏邊境。

按照CNN的說法，這是讓人驚奇的一周，烏軍的成功和俄軍的失敗都同樣讓人驚奇。關鍵是戰場態勢發生了變化。以前基本都是俄軍在進攻、進攻、進攻，烏軍節節敗退；現在，烏軍大舉發起反攻，俄軍不得不大幅度後撤。

坦率說，就俄烏絕對軍事實力來說，必須承認是存在巨大差異的，但在部分軍事戰備的角度，普京不可低估，一旦恍惚過去，這些因素都將決定戰爭的成敗。

其一，軍民士氣和戰爭動員能力。俄軍發動「對烏特別軍事行動」，雖然普京做過幾次電視講話，但他迄今沒有進行戰爭動員，特別在近期，軍事吃緊的情況下，普京沒有發出類似習近平常宣講的「確保部隊召之即來、來之能戰、戰之必勝」的號角。反觀烏克蘭方面，總統澤連斯基在戰爭爆發後喊出了那句「給我武器而不是便車」的名言，誓與基輔共存亡。隨後四處求援，天天上街發視頻鼓勵軍民士氣。烏方在保家衛國、保衛自由生活這樣通俗易懂、深得民心的宣傳鼓動之下，可謂眾志成城，萬眾一心。在戰爭時期，確實不可小覷了戰鬥決心。

其二，訊息化對機械化的降維打擊。在西方對烏克蘭的鼎力支持下，俄烏戰爭確實基本上是「烏軍訊息化對決俄羅斯機械化」。俄羅斯在頓巴斯前線實施步步為營的陣地戰，依靠炮火優勢和裝甲突擊，攻下馬里波烏爾和北頓涅茨克-利西昌斯克。烏軍沒有強大的空軍、數目龐大的導彈和遠程火炮，如此打，俄軍步步為營，絕對可將烏軍陣地輪番轟炸。然而，等到7月烏克蘭開始使用海馬斯（M142）和M270火箭發射系統投入戰場，配合西方陣營援助的大量先進火炮和精確制導炮彈使用，兩軍交戰的情況就發生了明顯變化。這是一個關鍵時間節點。訊息化維度，俄軍暴露出明顯不足，而後出現節節敗退，被動挨打的處境。

烏克蘭布恰街頭上，有已被破壞的俄羅斯裝甲運兵車。（Getty）

除海馬斯、M270之外，烏軍連排級單位都裝備了美軍戰術情報系統，在美國、北約大力支持下，烏軍掌握了遠比俄軍強大、先進的戰場態勢感知能力。這點異常關鍵。這種強大的訊息化作戰能力，一是可以比較容易找到敵方的有價值目標，二是可以快速調配摧毀這些目標的兵力和裝備，三是步步料敵機先，制訂最有利的作戰計劃。俄羅斯當然也有戰術通信系統，但跟美國和北約相比，完全不在同一個檔次上。

此外，不要小覷西方所提供的強大進攻性武器。雖然，俄軍不差，甚至俄軍開始時的確具有壓倒性的優勢。不過，隨着西方陣營援助的大型重型進攻性裝備陸續交付烏軍，特別是海馬斯、M270投入戰場後，俄軍的優勢已經不再。最近一個多月美國宇航局發布的火災訊息衛星圖像，清楚地顯示烏方火力已經遠超過俄軍。當然，目前俄軍依然具有明顯優勢的各種對地導彈，包括俄軍昂貴的S-400、S-300防空導彈可以用來攻擊烏方地面目標。

俄空天軍和防空部隊實力，一直遠在烏克蘭空軍和防空部隊之上。但是，隨着大量西方陣營援助的，極為先進的中短程防空導彈、反輻射（反雷達）導彈，以及數量極為龐大、性能優異的單兵防空導彈交付烏軍手中，情況就發生了變化。儘管現在俄羅斯空天軍和防空能力整體上依然強於烏軍，但僅限於俄羅斯本土。在烏克蘭戰場上，最近兩個月以來，俄軍每月出動參戰的飛機架次，明顯少於烏軍。

此外，不得不得不說的是戰爭經費的問題。且不論「熱戰」同時展開的經濟戰究竟誰卡住了誰，但到目前為止，西方對烏軍援直逼俄羅斯一年的軍費開支。其援助規模、「拱火」力度還在持續擴大。

此外，值得一提的是，烏克蘭更加註意「心理戰」。烏軍每收復一地，就在市政廳或公共建築上升起烏克蘭國旗。近一段時期來，每時每刻都在烏克蘭媒體上持續增加。烏克蘭人民能從中感受到收復失土的那種喜悦與自豪。

烏軍每收復一地，就在市政廳或公共建築上升起烏克蘭國旗。（資料圖片）

事實上，對於俄烏戰爭局勢，根本就不應將注意力放在俄羅斯內部的權鬥上，而是贏觀察把握決定俄烏戰況勝負的關鍵因素。理性來看，烏軍也不可能無限制地進行高強度消耗戰。而確實，秋冬季就要來臨，不論是烏軍還是俄軍都不想講戰爭拖入冬季，究竟哪一方會會發動更主動的地面攻堅戰，大概率會在一個月內發生，這將是戰鬥激烈程度的一個最重要的觀察窗口。