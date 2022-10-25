無論本周是誰接任首相，都必須承認，提高英國經濟增長率並沒有立竿見影的靈丹妙藥。



作者：陳士銘，新加坡自由撰稿人



上周，卓慧思迫於「迷你預算案」所帶來的政壇風暴，終於宣佈辭去保守黨黨魁和英國首相一職，各方的矚目焦點都放在誰將成為下一任首相。可是不管是誰接任，英國的經濟困境都不會迎來一線曙光；相反的，在當前全球政經環境嚴峻的大環境下，下一位英國首相恐怕依舊與卓慧思一樣，會面對極為棘手的國家經濟問題。

卓慧思的「迷你預算案」很大程度上凸顯英國在退出歐盟後，當地政客要為國家經濟探索出一條新路的迫切性。9月初剛上台的卓慧思，在集中處理好英國女王伊利沙伯二世的國喪後，就很快地在同月23日推出將於明年4月財年開始時正式實行的「迷你預算案」。

卓慧思政府的本意是希望通過預算中堪稱近30年以來最大的減稅計劃，以及鉅額的能源支出補貼，促進英國在疫情衝擊後經濟的迅速復甦，其中的盤算是如果稅基和稅源得以擴大，減稅和支出金額長遠來看也可以賺得回來。

可是市場顯然對於「迷你預算案」的盤算並不買賬。英國債市與匯市在預算案出爐後迅速崩盤。9月26日，英國30年期國債的利率狂飆200多個基點，從3%一度升至接近6%；英鎊匯率狂跌10%，兑美元一度險些平價，創紀錄低水平。到本月初，借貸利率成本飆升，更造成英國很多家庭無法獲得房貸，以及養老基金瀕臨崩潰的境地。

卓慧思與關浩霆推出的「迷你預算」直接導致英國股債滙巿跌崩，觸發下台風波。圖為2022年9月30日，英國首相卓慧思（左二）及財相關浩霆（左三）身在國會下議院。（AP）

根據卓慧思一度不以為然甚至還嗤之以鼻的正統經濟學派的說法，這次大膽預算嘗試為富人減稅，還對能源支出進行無限制的補貼，與此同時卻沒表明補貼所需的資金從何處來，也沒擬出如何處理預算案對公共財政的影響。這一切還要在俄烏衝突嚴重升級，帶來能源和大宗商品價格飆漲，以至於通貨膨脹飆升的情況下進行，顯然是不合時宜的做法。

沒有人否認英國需要經濟增長，特別是2016年宣佈脱歐後，失去歐洲大陸支援和依靠的英國，更把提高增長率視為頭等大事。可是在2020年冠病疫情衝擊下，英國政府為避免經濟陷入惡性衰退，向國民發放大筆補貼，加上今年以來能源和大宗商品進口成本激增，如今正面臨佔國內生產總值近10%的政府預算和經常賬戶赤字。在如此嚴峻的情況下，單靠卓慧思寄予厚望的減稅以及提供大筆支出，恐怕無法帶來預期增長效果，反而難免引發一連串震盪。

無論本周是誰接任首相，都必須承認，提高英國經濟增長率並沒有立竿見影的靈丹妙藥。英國經濟的一連串問題，其實可從2012年倫敦政治經濟學院增長委員會發表的一份經濟總檢討報告，以及最近該學院的經濟師與決議基金會合作編寫，一份關於提高英國經濟增長率研究報告所提出的建議，以及至今取得的成效中看出來。

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）宣布放棄角逐黨魁後，巿場應聲造好。（AP）

兩份報告提出英國要提高經濟增長率，必須多管齊下，包括提升英國人的技能，特別要專注於改善學校的教育質量；改進基礎設施；促進創新以及鼓勵企業投資等幾項。

從英國目前的情況看，這些指標狀態其實都欠佳，還有進一步改善的空間。英國的基礎教育過去12年的記錄不甚令人鼓舞，自2010年以來，政府投入學校教育的實際開支一直在回落。英國基礎設施建設進展緩慢，例如英格蘭以北的泛奔寧鐵路（Transpennine railway）項目，就因多年的舉棋不定，導致工程延誤、資金浪費，以至於最終定案比原先的規模大幅度縮小。

至於創新和企業投資問題，則恐怕多少與脱歐帶來的衝擊有關。儘管英國擁有世界一流大學，這些頂尖學府也的確締造了一系列難得的研究成果，但外界一般不知曉的是，英國缺乏風險投資的資金，這些突破往往都沒有走到商業化的關鍵一步。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）是辛偉誠支持者，預料將會留任。（AP）

隨着英國退出歐盟，英國學府要從歐盟招募教師正變得越加困難，科學界也面臨被排除在展望歐洲（Horizon Europe）資助計劃之外的威脅，可能對於促進創新經濟都產生消極影響。

在鼓勵企業投資方面，英國企業的國內投資不只遠低於美國，也低於德國或法國。減稅對英國企業是重要考量，但它們更重視政治和經濟穩定。過去圍繞在歐盟去留爭論不休以至於最終脱歐的15年裏，英國顯然沒有提供當地企業想要的理想經商環境。在當前政治不確定性依然存在的背景下，企業的國內投資意願毋庸置疑也不高。

綜合上述，英國新首相要再提振經濟，與其從簡單的財政措施着手，還不如專注於修補經濟問題中的幾個環節缺口，或許才會看到一些轉機。