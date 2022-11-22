一張世界盃合照折射中東三十年地緣劇變

11月20日卡塔爾世界盃開幕，這是第一個在伊斯蘭國家舉行的世界盃，也是第一個由海灣國家主辦的世界盃。對卡塔爾來說，奪得世界盃主辦權是拓展國家軟實力的一部分，儘管籌辦過程爭議不斷、開幕後首戰吞敗，卡塔爾依舊收穫了全球輿論關注。



而在開幕當天，不少中東國家領導人、王儲皆親臨現場，展現了對卡塔爾的支持，包括約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II bin Hussein）、約旦王儲侯賽因（Hussein bin Abdullah II）、阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）、科威特王儲米沙勒（Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah）、阿聯酋副總統兼總理兼迪拜酋長阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）等。

但其中最引人注目的，還是土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud）兩人的蒞臨。回顧2017年的卡塔爾外交危機，沙土兩國站在了對立面：沙特以支持恐怖主義、干涉他國內政、與伊朗關係密切等理由，聯合巴林、阿聯酋、埃及等國集體對卡塔爾斷交；土耳其則與伊朗共同聲援卡塔爾，並表示願支援卡國食物與民生物資，同時批評沙特孤立卡塔爾「不人道且背離伊斯蘭價值觀」。

然而伴隨2021年危機緩解，沙特等國又與卡塔爾恢復了外交互動，埃爾多安亦在2022年訪問沙特，象徵土沙關係正式解凍。此次世界盃開幕式上，卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人，科威特、卡塔爾皆使用此稱謂）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）更是親自接待埃爾多安與穆罕默德，三位領導人留下了難得的合影。從劍拔弩張到再度聚首，世界盃一景道盡了三國關係的百轉千回，也折射了中東三十年地緣劇變。

11月17日，沙特阿拉伯國家足球隊的成員抵達卡塔爾多哈的哈馬德國際機場。(AP)

齟齬的成形

回首1990年代之初，卡塔爾、沙特、土耳其也曾有過一段平和互動，但疏離總是在不經意間萌生。

首先，經歷種種政經事件，卡塔爾漸與沙特離心。一來，伊拉克於1990年入侵科威特，沙特雖以「海灣領導」自居，卻沒能挽救科威特的亡國，最終還是要依靠美國終結伊拉克的非法佔領，卡塔爾由此對沙特的領導地位起疑；二來，沙特為維持能源大國地位，長期阻撓盛產天然氣的卡塔爾以管線向鄰國輸氣，卡塔爾只能轉向開發液化天然氣（LNG）市場；三來，沙卡兩國於1992年和1994年先後爆發邊界衝突，雖未引爆大戰，卻讓卡塔爾心有不甘。

1995年卡塔爾爆發了不流血政變，王儲哈馬德（Hamad bin Khalifa Al Thani）罷免父親成為新一任埃米爾。在哈馬德看來，卡塔爾只有脱離沙特附庸身分，才能實現國家的獨立自主，故比起父親，其更敢於展現對沙特的不滿。1996年，卡塔爾成立「半島電視台」（Al Jazeera），一展爭取阿拉伯世界話語權的雄心，同時開始深化與伊朗、以色列的私下聯繫。而也正在同年，卡塔爾發生流產政變，據卡塔爾情報機構表示，主使者為沙特、巴林、埃及和阿聯酋政府。不論卡塔爾的指控是否為真，沙卡矛盾已正式浮上台面。

沙特國王薩勒曼（左）與卡塔爾埃米爾塔米姆（右）2016年見面。（VCG）

2002年，卡塔爾與美國簽署軍事協議，同意啟用烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）供美軍駐紮，此舉反映了卡塔爾有意引入他國勢力，對沖沙特可能的軍事干預，而土耳其亦是選項之一。2007年，卡塔爾與土耳其簽署了國防工業合作協定，逐步深化兩國軍事合作進程，更於2012年簽署軍事訓練協定、於2015年同意與土軍進行情報共享，並讓土耳其開始在卡塔爾駐軍。在此期間，埃米爾哈馬德於2013年宣佈退位、由四子塔米姆成為接任埃米爾，後者希冀能以相對温和的姿態擺脱沙特宰制，故未同意土方在卡國總參謀部設立諮詢指揮小組、部署500至600名土軍的提議，而是將駐卡土軍人數限制在100人左右，以免引發沙特強烈反撲。

然自2010年阿拉伯之春爆發起，卡塔爾與沙特的關係便一路下行，兩國至少在三大議題上嚴重分歧：第一，對穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood，簡稱穆兄會）的立場，卡塔爾選擇庇護其流亡人士，沙特則嚴重排斥並支持埃及打壓；第二，對伊朗的態度，卡塔爾向來與伊朗維持互動，不完全遵守沙特樹立的反伊政治正確；第三，對敘利亞內戰的取態，沙特與卡塔爾分別支持了不同的反政府軍勢力，希望增加國家的地緣影響力。上述議題導致沙塔兩國齟齬不斷，土耳其卻基本上與卡塔爾保持了同樣立場。

此外，半島電視台在阿拉伯之春期間站在了示威者的視角，頻繁抨擊各阿拉伯政府對街頭群眾的鎮壓，尤其是沙特與埃及軍政府，前者不僅鎮壓本國示威，更派兵進入巴林維和，後者則於2013年經政變推翻民選的穆兄會總統，並對示威者進行殘酷清洗。兩國行徑均遭半島電視台大肆抨擊，成為其鏡頭下的阿拉伯獨裁政權代表。故儘管塔米姆希望緩解沙塔對立，卻終究難阻風暴到來。

突尼斯爆發阿拉伯之春，半島電視台亦有在背後推波助瀾。（Getty Images）

風暴的來臨與消散

2017年6月5日，沙特無預警聯合阿聯酋、巴林與埃及，宣佈對卡塔爾集體斷交，禁止卡塔爾註冊的飛機和船隻使用其領空和海上航線，同時封鎖卡塔爾與沙特的唯一陸路過境點。

沙特指出，卡塔爾不僅支持恐怖主義（意指穆兄會與哈馬斯），更與伊朗保持聯繫，並借半島電視台干涉他國內政，是區域不穩的根源。2017年6月22日，沙特聯合阿聯酋、埃及和巴林，通過擔任調解方的科威特，向卡塔爾發出了13點要求清單，要求卡國在10天內全數同意，內容包括：關閉半島電視台及其附屬電台、關閉卡塔爾直接和間接資助的其他新聞媒體、關閉土耳其在卡塔爾的軍事基地並終止兩國聯合軍事合作、降低與伊朗的外交互動、驅逐伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員、結束與沙特等四國政治反對派的接觸、為多年錯誤支付賠償金等。

想當然耳，卡塔爾自是恕難從命，甚至還往相反方向前進。半島電視台不僅未關閉，還開始了對沙特、阿聯酋的猛烈抨擊，沙特王儲本人自是首要對象。2017年8月，卡塔爾恢復了與伊朗的全面外交關係，與土耳其的軍事合作更是急速上升。

2017年6月土耳其派出部隊前往卡塔爾參加聯合軍演，隨後駐塔土軍數量一路上升，在2017年突破了3,000人，雙方更表示未來可能增加至5,000人。2018年2月，土耳其駐卡塔爾大使厄澤爾（Fikret Özer）證實，在必要的基礎設施建成後，土耳其空軍和海軍將在卡塔爾駐紮；同年3月兩國簽署協議，允許土耳其在卡塔爾北部創建海軍基地。此後土耳其在敘北持續開展軍事行動，卡塔爾亦表態支持，與沙特站在了相反立場。

1月5日，沙特王儲穆罕默德（中，黑衣）親身迎接前來參加海灣合作組織峰會的卡塔爾埃米爾塔米姆。（AP）

多年以後，伴隨美國加速退出中東，沙特開始調整外交政策。過往因有美國承諾的安全保障，沙特得以左右開弓，對外與土耳其、伊朗水火不容，對海灣內部發起針對卡塔爾的集體施壓；然眼見美國在圍堵中國的戰略轉移下，開始自敘利亞、阿富汗等戰場撤軍，甚至與伊朗簽署核協議，沙特明白了自己難再「與鄰為惡」，故自2019年起緩和了對卡塔爾的打壓，與阿聯酋、巴林一起參加2019年由卡塔爾主辦的第24屆阿拉伯海灣杯足球賽，一反2017年的抵制立場。

2021年1月4日，在科威特與美國共同斡旋下，沙特宣佈重新開放與卡塔爾的邊界，雙方啟動和解進程。1月5日，海灣合作委員會召開峰會，各方簽署和解協議，卡塔爾外交危機正式結束，沙特王儲亦在2021年12月訪問卡塔爾，是為2017年風暴以來的首次訪問。與此同時，沙特也開始尋求與土耳其的關係解凍，並通過伊拉克恢復與伊朗高級官員的對談，更逐步疏遠對美關係。2022年俄烏戰爭期間，沙特屢屢不顧美國反對，協調OPEC+出台減產措施，便是此一時代變化的絕佳註腳。

此次世界盃上，沙特王儲穆罕默德、土耳其總統埃爾多安、卡塔爾埃米爾塔米姆的三人合影，映照中東地緣劇變的三十年歲月。在三位領袖的父執輩、前人手中，三國命運於1990年代開始糾纏，卡塔爾為求國家自主，選擇與土耳其等域外勢力交好，此一傾向在2010年阿拉伯之春後格外明顯，導致了2017年的外交危機；然伴隨美國撤出中東、外交危機在2021年正式落幕，沙特帶頭的施壓功徹底失敗，卡塔爾最終並未滿足13條清單中的任一要求，甚至深化了與土耳其的軍事互動與經貿往來。

在可見未來，沙特將被迫默許卡塔爾奉行獨立外交，並正視土耳其通過阿拉伯之春後的多起軍事行動，已成為中東地緣要角的現實。在美國轉向印太的時代變局下，中東的大國關係將更加多極化，域內的地緣格局也將與過往不同。