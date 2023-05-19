沒什麼存在感的中亞是世界局勢最關鍵的轉折點

因為戰爭，全世界的目光都被俄烏局勢吸引。中國特別大使李輝出使五國，並臨時加增歐盟，已同烏克蘭總統澤連斯基會晤，北京力促的政治解決烏克蘭危機究竟能否實現，看似是當前最為關鍵的國際議題。而就當澤連斯基會晤李輝的同時，中國西安，中國—中亞峰會召開。

國家主席習近平同哈薩克斯坦總統託卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫共聚一堂凝聚合作共識，以求以更團結的姿態、更高效的協作、更務實的合作，攜手邁入中國—中亞關係新時代。



習近平提出「建設中國－中亞命運共同體」，做到四個堅持——堅持守望相助；堅持共同發展；堅持普遍安全；堅持世代友好。並致力於加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、擴大能源合作、推進綠色創新、提升發展能力、加強文明對話、維護地區和平八個方面要將「中國－中亞合作規劃好、建設好、發展好」。這次正式成立中國—中亞元首會晤機制，每兩年舉辦一次，還在中國設立中國—中亞機制常設秘書處。

這次西安中亞峰會，頗有些2014年北京APEC峰會之感，為何習近平如此看重中亞？必須承認，中亞在全世界都沒什麼存在感，大部分人對中亞的印象，估計是中亞國家的名字後面都有一個「斯坦」。再多一些，就是這次習近平單獨會晤「斯坦」五國，沒有俄羅斯，輿論紛紛盯住是否表示北京要對俄羅斯的後花園「出手」，甚至有些媒體直指「普京深陷侵烏戰泥淖 中國乘勢收割中亞果實」。但，就是如此存在感低的地區，卻是亞歐板塊最關鍵的轉折點，這裡是長期戰略，甚至會成為中國崛起和復興的關鍵。

2023年5月18日，哈薩克總統託卡耶夫在西安市參加中國-中亞峰會歡迎儀式。（Reuters）

中亞很重要，為何在全世界沒有什麼存在感？

過去主導全世界貿易發展的是西方陣營，是美式全球化的產業鏈分工國，全部圍繞着「美國秩序」展開。而「美國秩序」天然不利於中亞國家。

從地理位置來看，美國孤懸北美，三面環海直通大洋，遠離亞歐大陸核心區。美國要想保持對歐亞大陸的影響力，必須擁有龐大的海軍和海外基地，並且扶植一大批附庸國，才能維護自身的全球霸主地位。所以美國天然就容易成為一個海權大國，美國主導下的全球化秩序，崛起的都是「亞歐大陸」的邊緣國家和地區，無論亞洲四小虎還是日韓，對這些國家來說，海運才是最方便的。只要控制了所有海運要道，也就控制全球的經濟命脈。

在這種情況下，中亞國家不可能被重視。中亞五斯坦國本身也是一個地獄開局，是四戰之地（四面平坦，無險可守，容易受攻擊的地方），傳統農業難以發展，又遠離海洋，貿易流通不暢，資源太貧瘠。

2023年5月17日，中國-中亞五國峰會前夕，中國國家主席習近平和哈薩克總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）會面及進行簽字儀式。（Reuters）

中亞要如何才能崛起？

如果全球貨物以海運為主，中亞就是被鎖死的內陸窮國，那麼什麼時候歐亞陸運才能崛起？這就取決於消費市場在哪裏。

過去幾十年來，美元霸權、軍事壟斷和科技紅利，讓美國成為全世界最大的消費市場，而後是歐盟一眾享有高福利高消費水平的發達國家。歐美一超多強的局面，讓它們可以決定全球的原材料和商品出口國，究竟該走海運還是陸運，後者沒有選擇的資格。

轉折點發生在2008年前後，中國的社會消費品總額直線上升。這一年，其實是中國產業升級的重要分水嶺，一眾企業迎來了黃金發展時間：

智能手機：2004年成立OPPO手機、2009年成立Vivo手機、2009年華為推出首款智能機、2010年成立小米手機；網路企業：支付寶在2008年推出支付業務、百度在2010年推出手機App、京東在2011年推出手機App、新浪微博成立於2009年、美團成立於2010年、微信成立於2011年、快手成立於2011年、抖音成立於2016年；汽車工業： 2009年以來，中國連續9年蟬聯全球新車產銷第一大國，新能源汽車產銷量也位居世界第一。就在今年一季度，中國汽車企業出口數量達99.4萬輛，按年增長70.6%，而日本一季度汽車出口僅有95.4萬輛，單季度已經落後於中國。也就是說，中國超越日本成為世界第一大汽車出口國。

如今全球最重要的五個消費市場，分別是：美國、中國、歐盟、東南亞和印度。也就是說，除了美國，其它四個消費市場，包括中國、歐盟、東南亞和印度，全都集中在亞歐大陸。

值得特別注意到，中國、東南亞和印度可以看作一個大消費市場，彼此經濟聯繫密切，通過陸運交通就能輕鬆連接。歐洲市場相對離得比較遠，在以前，東亞大消費市場要想和歐盟產生經濟交流，只有海運可選，從馬六甲到印度洋，最後經由紅海進入地中海。但如果中亞能成為關鍵的交通樞紐核心，那歐亞經濟一體化就不再是鏡花水月、虛無縹緲的概念詞了。事實上，中歐班列就是打通了歐亞大陸的路上交通大動脈。

當然，為什麼會發生了中歐班列？這一切的關鍵是中國的產業升級。只有產業真正升級了，帶動消費力上升，形成良性的內需市場。當中國的內需市場形成後，接着整合中亞和中東兩個陸路貿易通道，徹底打通歐盟和中國市場。當兩股龐大的經濟能量形成一個循環後，整個大陸經濟就能活絡起來。

這裏面還要看到，歐盟究竟有多大決心才能脱離美國的鉗制，歐盟只有真正獨立自主了，才談得上參與亞歐經濟一體化。

中國國家主席習近平西安舉行的中國-中亞峰會期間主持簽字儀式。（Reuters）

中亞陸運已打下木樁

在中亞陸運方面，到歐盟有三個大方向：

首先是中國—中亞—俄羅斯—歐盟。這條線路已經打通了，還被細分成兩條陸路貿易線。其一是由中國內蒙—俄羅斯—白俄羅斯—歐盟。其二是由中國西域—中亞—俄羅斯—白俄羅斯—歐盟。這兩條可以在中歐班列的完整規劃圖中清楚可見。

兩條中歐班列路線

第二個大方向是中國—中亞—裏海—黑海—歐盟。如果中吉烏鐵路修通，意味着這條陸路貿易線打通。去年上合組織峰會期間，中國、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦圍繞中吉烏鐵路項目簽署了合作文件，取得階段性進展。

第三條方向就是中國—巴基斯坦（或者阿富汗）—伊朗—土耳其—歐盟。去年上合組織會議上，伊朗正式加入上合組織。如此，中俄伊剛好把中亞圍成一個鐵桶。當然這個鐵桶有兩個豁口，一個是土耳其旁邊的亞美尼亞和阿塞拜疆；另一個豁口是阿富汗和巴基斯坦。但實際上這兩個豁口都給中俄的影響力覆蓋到了。這條陸運線，土耳其是很重要的一個節點，土耳其，左邊是歐盟，右邊是中東，上接黑海，下連地中海。過往日常土耳其騎牆觀望，被各方勢力拉攏，但如今國內通脹高位，加之外部地緣變化，明埃爾多安被上合組織背後的蛋糕深深吸引住了。

也就是說，在中亞陸運方面，已經打下了堅實的基礎。目前還在起步階段，一招「勢」變，就會為之一振。

美國前總統卡特（Jimmy Carter）國家安全顧問布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）在《大棋局》中寫道：要警惕「中俄伊」的聯合，對美國來說是最大危險。這裡的意思是一旦中俄伊達成反霸共識，中亞就徹底穩定了，再整合到一帶一路的局面裏，對美國會是一個重創局面。

亞歐大陸經濟一體化會直接影響到美國的海權地位，尤其沒法再像以往那樣拿捏中國的貿易通道、能源供應和原材料供應。從中亞出發，上可取歐盟獲得市場，左可取非洲獲得原材料、下可取中東獲得能源：這是真正意義上的「得中亞者得亞歐」。再配合北斗系統的加持，歐亞陸運的通行效率不說能秒殺海運，最起碼對美國的海運霸權造成嚴重打擊，一步步去依附化。

中亞的地緣格局為何如此重要？中國有句古語「得荊州者得天下」，中亞相當於地球村的「荊州」，得中亞者就能整合亞歐大陸。