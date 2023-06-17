10輪加息後終按暫停鍵：聯儲局加息進程未來去向何方？

當地時間6月14日，在為期兩天的政策會議結束後，美國聯儲局同意維持利率不變，為連續10次的加息按下了暫停鍵。



然而，在會後發布的新經濟預期中，聯儲局官員們卻強烈暗示，傾向於「放緩加息」，而非完全停止加息。據報道，在聯邦公開市場委員會18位政策制定者中，有12位認為利率應該在5.5%至5.75%的中間區間或更高，這表明大多數政策制定者同意需要進一步收緊政策以遏制價格壓力。這些預測也意味着，官員們預計今年年底前還會再加息25個基點或加息50個基點。

此外，在這次會議上，聯儲局官員還更新了他們的經濟預測。對於2023年，國內生產總值增長的估計中值從3月份的0.4%提高到1%。預計第四季度的平均失業率為4.1%，而3月份的預測是4.5%。5月份的官方失業率為3.7%。今年的PCE通脹率預計為3.2%，低於3月份預測的3.3%，但核心通脹率的預測值有所增加。

聯儲局主席鮑威爾在最新的新聞發布會上表示，6月會議的不加息決定，「是2023年以來聯儲局放慢加息腳步過程的延續」。考慮到官員們認為他們離最終目的地已經越來越近，「走得慢一點合情合理」。但在另一方面，鮑威爾也重申，目前美國的通脹壓力仍然持續高企，聯儲局認為未來的通脹風險偏向上行，並將繼續堅決致力於實現2%的通脹目標。

他強調，政策效果滯後時間的長短具有很大不確定性，現在評估信貸緊縮的全部影響為時過早。特別是在通脹方面，政策緊縮的影響仍然並不明朗。因此，幾乎所有與會者都認同，「進一步加息是適宜的」。儘管目前聯儲局仍未決定7月是否繼續加息，但可以肯定的是，「適度加息是有意義的」，主要問題在於確定進一步加息的程度，以確保經濟得以適應。

要看到的是，鮑威爾的表態背後，是近幾周來聯儲局官員在是否繼續加息問題上日益滋長的分歧。今年3月，在矽谷銀行發生擠兑後，一些聯儲局官員就對進一步加息的必要性提出了質疑。這些官員認為，許多其他銀行的融資成本上升，有可能導致信貸緊縮，相較於沒有發生銀行擠兑事件的情形而言，這讓聯儲局可以縮小加息幅度。而另一些聯儲局官員則對通脹、招聘和消費支出的放緩程度不夠表達了進一步的擔憂。兩種觀點拉扯之下，當前聯儲局對抗通脹的複雜形勢可見一斑。

SVB矽谷銀行：今年3月，在矽谷銀行發生擠兑後，一些聯儲局官員就對進一步加息的必要性提出了質疑。 （Reuters）

在此基礎上，與官員的分歧相對應的是，近幾月以來美國各項經濟數據也日益呈現更多矛盾。例如，在勞動力市場，自願離職的工人比例近來已恢復到更接近疫情前的水平，表明緊俏的勞動力市場已稍有緩解。但在另一方面，穩定的招聘和工資增長卻又暗示着高通脹的黏性仍存。

同時，聯儲局青睞的通脹指標個人消費支出價格指數（PCE）4月份按年上升4.4%，升幅低於1月份的5.4%。然而，剔除波動較大的食品和能源價格的核心PCE卻顯得更加頑固，該指標4月份按年上升4.7%，3月按年上升4.6%，2月和1月均上升4.7%。作為比較，聯儲局的目標是隨時間推移實現2%的通脹率。

那麼，在這樣的左右為難面前，聯儲局的加息進程接下來會走向何方？在安邦智庫（ANBOUND）研究人員看來，在這方面值得關注的主要有幾點：

首先，正如鮑威爾所言，在一連串的激進加息之後，滯後的政策效應與信貸緊縮影響正在美國經濟體系中逐漸顯現。在對抗通脹方面，目前聯儲局僅僅看到了服務業通脹回落的「早期跡象」，而勞動力市場是否真的已經開始降溫走軟，才是決定非住房服務業通脹回落的關鍵要素。因此，聯儲局必須暫停腳步，評估政策因素是否已經真正令通脹進入下行區間。

另一方面，在美國經濟基本面領域，初創企業資金枯竭、企業違約率上升、消費者信用卡餘額凍結等一系列信號也在暗示，信貸緊縮對美國經濟的衝擊可能超出預期。包括富達、安聯和保德信在內的多家市場機構也已在近期聯合發出警告，稱更大的經濟衰退即將到來。因此，對於聯儲局而言，暫時停止加息並全面評估當前的經濟和市場形勢已是迫在眉睫。

其次，在會後的講話中，鮑威爾強烈地暗示了未來恢復加息的可能。尤其是在澳洲和加拿大兩國先後重啟加息的背景下，美國國債期貨市場的定價現在堅定地指向聯儲局在6月份暫停加息後，將於7月份加息25個基點，而對今年晚些時候降息的預期已經下降。這些信號，顯然都預示着美國本輪加息進程將比預期更長。

在6月13日發起的一項涉及223名投資者的調查中，72%的受訪者都認為，聯儲局尚未完成本輪加息。對於美國而言，更長的加息進程，無疑意味着更大的衰退風險。在上述調查中，63%的受訪者都相信，聯儲局的加息最終將導致經濟衰退。因此，聯儲局應當如何在經濟降溫和經濟衰退間取得平衡，仍值得各界關注。

最後，聯儲局暫緩加息腳步，也可能為中國提供政策上的喘息空間。隨着中美兩國間的貨幣政策分化情況得到緩解，人民幣的貶值壓力和資本外流問題可能也將在一定程度上得到緩解。對於目前仍在掙扎復甦的中國而言，如何善用這一窗口，同樣是值得高度關注的。

最終分析結論：

在接連十輪加息後，聯儲局終於在6月按下暫停鍵。然而，官員間的分歧、彼此矛盾的經濟數據和市場定價都暗示着本輪加息進程尚未完結，聯儲局也仍保留了在未來恢復加息的可能。隨着加息進程拉長，美國經濟衰退的風險也隨之增加。但對於中國而言，這或許也能提供政策空間上的喘息。

本文原載於2023年6月15日的安邦智庫「每日金融」專欄

