對北約「鬆口」？土耳其的戰略籌碼越來越多｜專家有話說

上周，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）一改長期堅持的立場，宣佈同意「儘快」將瑞典加入北約的入盟議定書提交至議會。面對記者，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）並沒有給出正式接納瑞典的具體時間表。

外媒報道，為換取土耳其「鬆口」，各方開出了以下條件：美國政府承諾會推進對土F-16戰機的軍售；瑞典則已修改憲法，承諾加強打擊「庫爾德工人黨」的「反恐合作」，並恢復對土耳其軍售。

有獨立外交傳統、大國雄心的土耳其，如何通過主導瑞典加入北約的議題，在大國間平衡遊走？土耳其的決定會如何影響與西方及俄羅斯的關係？就以上話題，觀察者網專訪了原中國駐土耳其外交官、中國國際問題研究院研究員董漫遠。

【受訪者/董漫遠，採訪/觀察者網 郭涵】

問：瑞典自去年俄烏衝突爆發以來申請加入北約，始終過不了土耳其這一關。土方的理由是瑞典在打擊土耳其認定的分離組織庫爾德工人黨上努力不夠。如今雙方在北約峰會召開前達成協議，土耳其「鬆口」，您怎麼分析這件事的背景？

董漫遠：最大的背景就是今年的土耳其大選。土耳其粉碎了美國干預本國大選的圖謀，埃爾多安在第二輪投票中勝出，並以一種勝利者的姿態、更加自信地出現在土耳其與世界政治舞台上。

這次大選勝利，印證了埃爾多安過去20年領導土耳其方針與政策路線的正確。從現代土耳其共和國曆史的角度說，埃爾多安的執政時長已經超越「國父」凱末爾，可以說他是僅次於凱末爾、能夠載入土耳其史冊的政治家。接下來埃爾多安還有五年任期，這給了他一種自信與定力，能夠從容地處理與西方及俄羅斯的關係、平衡大國關係、應對烏克蘭危機、在地區與世界議題上發揮土耳其獨立作用等話題。

土耳其政府對芬蘭、瑞典申請加入北約採取了區別對待的態度。在這個表面議題下，本質上是土耳其同美國叫板，同法國、德國等歐盟核心國家叫板，而且土耳其還不能接受失敗，必須要讓對方接受自己的要求。

土耳其總統埃爾多安出席在立陶宛維爾紐斯舉行的北約領導人峰會。 （Reuters）

芬蘭比較識時務，很早就接受了土耳其的要求，因此它加入北約的過程比較順利。瑞典起初還想掙扎一番，現在看來也做出讓步，埃爾多安進而在瑞典加入北約問題上又取得了主動。

問：有分析認為，土耳其對瑞典加入北約的「鬆口」，意在「一石三鳥」：修補與美國和歐洲的關係；通過瑞典在庫爾德工人黨問題上的妥協，在西方國家樹立「樣板」；以及將同意瑞典進北約與土耳其進歐盟相綁定。您是否認同這一分析？

董漫遠：首先，土耳其這次的表態是「鬆口」，埃爾多安只是同意將瑞典的請求提交給土耳其大國民議會討論，不代表土耳其已經同意瑞典加入北約。議會討論多久，討論到最後是批准還是不批准，這些都還沒有定論，最終要服務於土耳其的利益。如果出現了不符合土耳其利益的情況，議會可能還會設置障礙。

至於美國提出會加速批准出售F-16戰機，我認為對土耳其吸引力不大。土耳其更多是把這件事作為一個外交勝利，然後就翻篇了。

F-35戰機：圖為2017年3月15日，美國猶他州一個空軍基地內的F-35戰機。（Getty）

要知道，土耳其原本打算購買美國的F-35戰機，已經訂購了100架，連預付款都交了。但由於土耳其購買俄羅斯S-400防空導彈遭到美國製裁，當時的特朗普政府取消了土耳其的F-35合同，土耳其飛行員在美國接受培訓見到的兩架樣機，也不讓開回國。美國還將土耳其踢出了參與飛機零部件生產的計劃。

F-35是第五代戰鬥機，而F-16最多就是三代半戰機。土耳其首都安卡拉郊外的阿肯奇空軍基地旁邊就有F-16的組裝工廠。這款戰機已經落伍了，美國答應賣F-16對土耳其吸引力不大，當然至少在土耳其空軍中它還算比較先進的戰機。但F-16不可能與F-35相比。如果說土耳其願意給瑞典加入北約「開綠燈」，條件是恢復購買F-35，那麼美國沒有答應，只是同意了F-16戰機的合同。這對土耳其的安撫作用十分有限。

第二點，土耳其通過區別對待芬蘭、瑞典加入北約的問題，意圖進一步提升自己在北約內部的特殊地位。這是指土耳其在北約的地位要高於其他成員國，僅次於美國。就我觀察，目前只有兩個國家享有這種特殊地位，法國與土耳其。

法國奉行戴高樂主義，堅持獨立自主的外交與國防政策。當初北約的總部在巴黎，但由於美國在一些問題上損害了法國利益，戴高樂總統一怒之下，讓北約總部從巴黎遷到了布魯塞爾。法國還一度退出了北約的軍事一體化組織。美國受到很大震撼，最後事實上承認了法國在北約的特殊地位。

土耳其也是如此。土耳其作為北約成員國，奉行獨立自主的外交與國防政策，不僅購買了俄羅斯的S-400防空導彈系統，而且一連簽了兩批合同，都交貨了。試問，有哪個北約成員國敢從俄羅斯購買武器裝備？也只有土耳其能這麼做。美國也沒辦法，難道還能把土耳其從北約開除嗎？這就是土耳其在北約的特殊地位。

2003年美國發動伊拉克戰爭，曾經提出將第四裝甲師部署在土耳其與伊拉克的邊界，從北邊進攻巴格達。當時埃爾多安還沒有就任總理，但是正義與發展黨已經贏得議會大選。埃爾多安授意土耳其國民大議會拒絕了美國的要求。許多這樣的例子都說明，土耳其在北約中享有特殊地位。

美國總統拜登於在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會上會見土耳其總統埃爾多安。（Reuters）

問：雙方達成協議前不久，埃爾多安突然提出，要將土耳其加入歐盟與北約問題聯繫起來。為何他要拋出這個議題？阻礙土耳其加入歐盟的根本原因是什麼？

董漫遠：歐盟國家基本都是北約成員國，所以土耳其藉此給美國和歐洲國家發出訊息，如果你們着急要讓瑞典加入北約，那就要支持我土耳其加入歐盟。

但是土耳其方面也清楚加入歐盟面臨的困難。根據歐盟章程，任何一個國家的加入都必須得到全體歐盟成員國同意。且不說法國與德國的態度，土耳其在歐盟就有兩個很難化解矛盾的「天敵」，希臘與塞浦路斯。他們是宿敵冤家，斷然不會在土耳其加入歐盟問題上投贊成票。

土耳其對此也是心知肚明。所以此舉是在向美國、法國和德國施加壓力，讓對方去給希臘和塞浦路斯施加壓力，改變立場。

荷蘭首相呂特和土耳其總統埃爾多安7月12日在維爾紐斯舉行的北約領導人峰會上握手。(Reuters)

問：一段時間以來，土耳其先是表示「支持烏克蘭加入北約」，又提前釋放「亞速營」戰俘，包括在這次北約峰會上同意了針對俄羅斯的區域防禦計劃。俄羅斯聯邦委員會國防和安全委員會主席邦達列夫甚至形容，土耳其正在俄羅斯背後捅刀，變成一個「不友好的國家」。這是否意味着土耳其在俄羅斯與西方間追求戰略平衡的外交思路發生了變化，您如何解讀？

董漫遠：首先，邦達列夫的表態不代表俄羅斯總統普京的表態，這是很重要的區別。俄羅斯的內外大政方針還是應該以普京總統的表態為準。

土耳其與俄羅斯的關係確實十分微妙。雙方存在歷史恩怨，曾經爆發過12次戰爭。當然史料上記載是11次，但是土耳其參加了對1918年新生蘇維埃政權的14國武裝干涉，所以我把它算作第12次。

除了歷史恩怨，土俄之間還存在現實矛盾，一是表現在土耳其在俄羅斯外高加索地區的地位作用提升，引起了俄羅斯的警覺與防範；其次，土耳其、俄羅斯與伊朗在敘利亞的問題上也存在矛盾。但是，俄土之間至少在中東問題的合作，給美國的戰略造成了嚴重麻煩，這體現在土耳其、伊朗與俄羅斯的利益交集上。雖然三方的利益組合存在階段性與功利性，但它一時半會也垮不了，有很強的生命力。不是說土耳其、俄羅斯與伊朗之間沒有矛盾，而是三國都與美國存在深刻的、難以化解的矛盾，這就是土耳其、俄羅斯與伊朗三方利益組合的生命力所在。

土耳其是一個雄心勃勃的國家，埃爾多安總統曾公布土耳其《2023年戰略願景》，《2053年戰略願景》，並在這次贏得大選後又提出了「土耳其世紀」的願景。它希望躍升成為一支世界性的力量，對國際規則的制定有特殊話語權。

2004年正義與發展黨宣布《2023願景》，即在（今年）現代土耳其共和國成立100周年之際，經濟和綜合國力要進入世界10強，現在沒有實現。提出願景的當年，土耳其在世界經濟中排第十七位，到了2022年卻退步了兩位。這要怎麼跟全國民眾交代？

埃爾多安總統也好，正義與發展黨也好，對此做了反思。簡而言之，就是《2023年願景》本身沒有錯，正發黨的執政方略、埃爾多安總統領導國家提出的一系列思想指導方針與路線都沒錯。之所以沒有實現願景，就是美國、歐洲不想讓土耳其繁榮強大。

美土關係中的矛盾有很多，美國支持居倫運動，拒絕將他引渡到土耳其；美國支持並保護敘利亞北部的庫爾德族武裝，刺激土耳其東南部的分離主義運動；美國不支持土耳其加入歐盟，在塞浦路斯問題上持偏袒的立場，對伊斯蘭教與穆斯林世界存在種族傲慢、制度傲慢與價值觀傲慢。美國國會隔幾年就會通過所謂的「亞美尼亞大屠殺法案」，是對土耳其民眾與國家的羞辱。這些都是事實，土耳其民眾認同埃爾多安的解釋，就是美國阻礙了土耳其的發展，歐洲也是如此。

至於埃爾多安提出的《2053願景》，這個年份很特殊，它是奧斯曼帝國攻陷君士坦丁堡、滅亡拜占庭帝國的600周年。所以土耳其希望在這樣一個特殊的年份實現朝世界性力量躍升的目標。這也是埃爾多安總統贏得第二輪大選後提出「土耳其世紀」所努力爭取的目標。土耳其如今的內政外交都要服務這個目標。

2023年7月15日，土耳其伊斯坦堡一個伊體育場，一名手持國旗的女孩參加紀念未遂政變七週年的活動。2016年軍方內部發動政變試圖推翻埃爾多安, 但失敗告終。(Reuters）

所以，今天的土耳其並沒有以一箇中等國家或地區強國自居，它自視為一支世界性力量並以此規劃本國的戰略。未來5年任期，埃爾多安面對美國、歐洲與俄羅斯更有戰略信心，他要在大國關係中奉行平衡政策，利用大國間的矛盾借力打力、好倉獲利，服務土耳其自身的戰略目標。

前面問題中提到土耳其與俄羅斯的矛盾，我認為屬於兩國關係中的正常現象，不會根本性顛覆土俄關係。2015年土耳其戰機在土敘邊境擊落了俄羅斯戰機，兩國領導人放狠話的程度更甚近日，最後卻還是握手言和，土俄關係繼續升溫。土耳其在大國間追求平衡的戰略沒有改變，在大國間獲取更多戰略籌碼的意圖沒有改變。隨着俄烏衝突爆發，應該說，現在土耳其手中的戰略籌碼是越來越多。

問：能否請您簡單聊一聊，埃爾多安新一屆任期內，土耳其經濟上面臨的挑戰？土耳其對北約、對美國與歐盟關係上的一系列決策，是否與國內的經濟形勢有關聯？

董漫遠：當前土耳其經濟確實存在問題，表現在通貨膨脹率高，貨幣貶值，民眾生活成本加重等等。但這並非埃爾多安執政20年才出現的問題。選民普遍認為，埃爾多安處理相關經濟問題的水平與能力，並不比過往政府差。過去歷屆土耳其政府都曾面臨相似的問題，也沒有比較妥當地處理。

其次，埃爾多安政府並非無視民生，而是高度重視，努力創造更多的就業機會，降低生活成本，包括今年領導地震救災與重建、安置災民等等。埃爾多安政府從來沒有說民眾的利益不重要，土耳其民眾在心理層面平衡這件事的時候，也是有一杆秤的。

土耳其正值炎夏，在伊斯坦堡，人們在博斯普魯斯海峽避暑降溫。（Reuters）

其次，為什麼這些年來土耳其通脹高、物價高？這就要提到「埃爾多安經濟學」。美國聯儲局歷次降息，其它的西方經濟體都要跟着降息止損。土耳其恰恰相反，聯儲局降息他就加息，認為加息能夠增強土耳其的出口競爭力，靠出口拉動土耳其經濟，這就是「埃爾多安經濟學」的核心含義。

現在埃爾多安贏得第二輪大選後，也對經濟形勢進行了評估。他任命的副總理、財政部長，包括土耳其歷史上最年輕的、首任女央行行長，都是經濟學專家。他們表示，要按照經濟規律辦事，這話應該也得到了埃爾多安總統認可。也就是說美聯儲下一次降息的時候，土耳其很可能與其它世界經濟體同步貨幣與匯率政策，不一定會再加息。

但我認為最重要的影響因素，是埃爾多安再次贏得了總統選舉，他必然會繼續執政5年。哪怕土耳其的物價再升高，也沒有力量可以顛覆這個事實。只要埃爾多安繼續執政，土耳其在世界上的地位與作用會繼續增強。即使埃爾多安5年後告別政壇，我相信他依然有繼續引領土耳其發展前進的巨大空間。