牛頭角泰峯賣樓　準新人話不擔心樓價跌　「供得起就ok」

自樓市全面撤辣後，新盤市場銷情轉旺。王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯近日低價推盤，該盤於今日（17日）展開首輪銷售，以價單形式發售336伙。該盤昨日截票，首輪截收6,899票，超額認購逾19.5倍。



泰峯買家葉小姐斥資約860萬元買入該盤一伙兩房戶，將用作結婚之用。其未婚夫表示，該單位將用作自住，認為樓盤所在地點不俗，戶型開則及樓盤定價吸引。

對於後市情況，他表示，唔識睇後市，但認為自己能夠負擔，因而決定入市，又指出單位用作自住，不會太擔心樓價下跌，認為「供得起就ok」。

泰峯今日以價單形式開售336伙，並同時以招標形式發售12伙。項目早前公布首2張價單，合共336伙，涵蓋開放式至2房戶型，包括36個開放式單位、77個一房單位、77個兩房連開放式廚房單位，以及146個兩房梗廚單位，實用面積由278平方呎至561平方呎，折實價由約372.7萬至約898萬元，折實呎價由12,979至17,394元。

首張價單涉及168伙，折實平均呎價為14,808元，即較第2號價單168伙，折實平均呎價15,547元，高近5%。

觀塘Bal Residence首推56伙 一房入場580.6萬

參考項目同區近年新盤開價，觀塘Bal Residence於2023年2月推出，首批提供56伙，折實均價為19,554元。觀塘皓日於2021年12推出，首批100伙單位，折實均價21,548元。而項目鄰近的啟德區，Henley Park於2023年月推出，首批提供148伙，折實均價為21,088元。

近100億投資額 每呎成本至少19200元

泰峯共提供807伙，項目提供807伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積235至3,415平方呎。預計關鍵日期為2025年6月底。

據集團董事總經理王惠貞早前透露，項目總投資額接近100億元。以總樓面面積約52萬平方呎計，即每呎成本價約19,200元。

另外，翻查資料項目位於觀塘道53至55A號，地盤佔地約6.15萬平方呎。中小型發展商王新興集團在2016年4月透過強拍以22.93億元統一觀塘道啟德大廈業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,819元。

70年代製衣業起家、90年代轉戰內地房地產

王新興集團為本地廠家，早於1970年成立毛紡織造廠，及後在90年代起在內地多個省市投資房地產，涉及大型社區住宅、專業批發市場、甲廈、大型購物中心、五星級酒店式服務公寓等。至於啟德大廈重建項目則為王新興集團首個香港項目。

↓↓第1B座19樓F室有裝修及清水示範單位↓↓

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