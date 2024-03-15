恒地利奧坊．首隅首批60伙　折實呎價18888元　入場費437.36萬

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅，今日（15日）公布首張價單60伙，折實平均呎價18,888元，折實入場437.36萬元起，屬一房。



涉及60伙戶型涵蓋一至兩房單位，當中包括一房單位42伙及兩房單位18伙。首批單位價單售價約由475.4萬元至797.1萬元，價單呎價由18,510元至23,4633元；折實售價則由437.36萬元至733.33萬元，折實呎價17,029元至21,5865元。

入場一房437.36萬元

當中入場單位為6樓E室，實用面積252平方呎，屬一房間隔，折實售價則437.36萬元，折實呎價17,365元。最低呎價單位為為6樓D室，實用面積353平方呎，屬兩房間隔，折實售價則由601.12萬元，折實呎價17,029元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝（左）

周日式開始收票 復活節假期前賣樓

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目首批單位定價有折讓，定價參考同系二至四期及旺角區新近入伙的樓盤，並考慮到樓花期及位置等因素。示範單位今日亦已對外開放公眾參觀。周日式開始收票，最快下周公布銷售安排，料復活節假期前作首輪推售。

項目共提供234伙單位，戶型涵蓋一房至三房，當中一房標準戶佔164伙，兩房標準戶佔56伙，另設14伙特色戶。預計關鍵日期為2025年6月10日。