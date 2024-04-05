新盤票王BLUE COAST收2.8萬票　歷來第3高　明賣422伙超額65倍

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，以「撈底價」開盤。項目將於周六（6日）首輪發售422伙，項目今日（5日）下午3時截收認購登記，消息指項目累收2.8萬票，超額認購65.3倍。以票數計算，BLUE COAST 3B期成為本港首輪開售收票收第3高的樓盤。



市場消息指，黃竹坑BLUE COAST 3B期自3月29日起收票，至今累積收到2.8萬個認購登購，以周六發售422伙計算，超額認購約65.3倍。

翻查資料指，最近三年各個新盤首輪銷售收票中，同屬長實旗下的油塘親海駅II於上年8月以「平爆價」推出市場，反應熱烈，首輪銷售共錄逾3.8萬票，為近年新盤票王。

至於今年新盤票王原為會德豐地產與港鐵（0066）旗下將軍澳日出康城新盤SEASONS PLACE，項目於今年3月開售，共收1.15萬票，惟今日 BLUE COAST截票後，相信2024年新盤票王將要易主。

黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期。

長實營業部首席經理郭子威表示，對Blue Coast明天首輪銷售充滿信心，重申如果明天反應好，發展商會積極考慮加推單位應市。但單位售價或將會有較大幅度加幅，部分單位升幅約10%。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，明天422伙的首次銷售，將在红磡置富都會商場進行，完成報到後隨即現場進行抽籤。現場準備工作大致完成，預計可以容納8,000至10,000人，希望以最佳的狀況開售。

首張價單138伙折實均價21,968元

BLUE COAST 3B期首批138伙單位，折實平均呎價21,968元，實用面積由452至972平方呎，戶型涵蓋兩房至三房。以最高折扣15%計，折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價由18,998至24,072元。

2號價單110伙折實均價22,703元

至於2號價單提供110伙，折實平均呎價22,703元，實用面積由452至972平方呎，折實售價905.8萬至2,472.1萬元，折實呎價19,938至25,805元。

3號價單174伙折實均價23,892元

最新公佈的3號價單提供174伙，兩房戶佔38伙，而三房戶則有136伙。新加推的174伙，市值38億元，折實平均呎價約23,892元。單位折實售價954萬至2,649.4萬元，折實呎價20,400元至27,257元。

↓BLUE COAST第1B座28樓C室經改動示範單位↓

+ 9

港島南岸第四期海盈山首推88伙 一房入場996.7萬

參考項目同區近年新盤開價，同屬黃竹坑站上蓋港島南岸第四期海盈山於2023年7月推出，首批提供88伙，折實均價為27,989元。港島南岸第二期揚海於2021年8推出，首批120伙單位，折實均價30,880元。而港島南岸第一期晉環於2021年4月推出，首批160伙單位，折實均價29,689元。

若參考項目的同系期數，第一期於2021年推出時平均呎價約2.9萬元，較是次相差約30%，亦反映了整體樓市有2成半至3成的調整。

項目提供642伙 設2座大樓

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。