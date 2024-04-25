公司客豪斥10億月畢架山緹外萬呎院墅　呎價8.6萬九龍洋房高位

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，上月24日以招標形式發售院墅B，該超級豪宅以10億元沽出，呎價86,289元，為屋苑雙破頂紀錄，呎價更為九龍區歷史新高。



據最新資料，上述超級豪宅新買家為錦程創投有限公司（ROSY PATH VENTURES LIMITED）。不過該買家公司並非本地註冊登記的公司。

該院墅B實用面積為11,589平方呎，連15,397平方呎花園，屬五房五套房另設五間工人房間隔，連帶有兩個停車位的車庫。

嘉里（0683）旗下豪宅盤緹外院墅B。

去年7月招標賣院墅C 其後轉陣獲內地客承租

翻查資料，發展商曾於去年7月以招標形式發售項目最大面積單位、屬九龍最大屋苑式一手單位的院墅C。不過其後轉陣以「先租後買」形式獲內地客承租，租約期長達90個月，即約7年半。另指該租客可在租約期內以10億元買入該幢院墅C，若交易落實，成交呎價高達85,529元。

緹外院墅C實用面積達11,692平方呎，另設1.5萬平方呎花園、964平方呎前庭，屬四房四套間隔，並設宴會廳、家庭廳、茶藝室、影院、健身房，以及五間工人房等。院墅C花園設有可升降恆溫室外游泳池，院墅內置升降機及私人停車庫。