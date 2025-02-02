董事王葉家潤夥內地客掃7伙跑馬地新盤　一原因入市成本僅5371元

樓市轉活，新盤不斷湧現「西餅客」大手入市個案，當中不乏內地客入市。英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT 去年首輪銷售當日錄不少西餅客成交個案。



翻查資料發現，當中有「董事王」之稱的葉家潤，以公司名「NEWFORM LIMITED」夥內地客以兩間公司名「夾份」擲5,371.13萬元入市掃7伙一至三房單位。當中有趣的地方是，雖然葉家潤是「夾份」入市，但葉家潤在該兩間登記公司內只各佔一萬分之一的股權。換言之，今次葉家潤只需付5,371.13元做業主。



「董事王」葉家潤夥內地客擲逾5371萬買7伙

據資料顯示，該名大手客以兩間公司名「一客7食」，涉及為「裕豪有限公司」及「宏威有限公司」名義入市，其股東包括兩名擁有香港身分證之內地買家李晗（LI, HAN）及魏來（WEI, LAI），以及一間名為NEWFORM LIMITED的公司。

該批單位戶型涵蓋一至三房間隔，涉及單位分布於19樓及23樓，當中19樓佔4伙、23樓佔3伙，單位實用面積由264至479平方呎，涉及成交價介乎498.96至1,032.55萬元，共涉資5,371.13萬元。

英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE’S LOOKOUT。

葉家潤僅佔兩間公司一萬分之一股權 入市成本5371元

而事實上，該間NEWFORM LIMITED由有「董事王」之稱的葉家潤及其相關人士於2016年成立。至於，葉家潤及其相關人士高峰期擁有多達942間空殼公司，及後再將該批公司轉讓至內地客來港置業或投資。

不過值得留意的是，雖然葉家潤是「夾份」入市，但葉家潤在該兩間登記公司內只各佔一萬分之一的股權。換言之，今次葉家潤只需付5,371.13元即可做業主。

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全盤沽清 套現逾10.3億

ONE JARDINE'S LOOKOUT樓高25層，提供123個單位，間隔涵蓋開放式、一房至四房，主打一房及三房戶型。項目於今年9月底展開首輪銷售，短短一個半月時間已沽出項目所有住宅單位，整個項目套現逾10.3億元。