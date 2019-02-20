世紀21「無底戰士」佣金最高8成　另出逾1萬元底薪聘門市代理

有地產代理行為應對樓市放緩出招「變陣」，再現「無底戰士」。Q房網香港宣佈，鑑於市場環境變化，由2019年3月1日起，將全線前線業務人員升級為「合伙人共贏計劃」，佣金計劃全面提升，由27%提升至最高可達50%

世紀21香港行政總裁吳啟民表示，公司十多年前已經有類似計畫，目前有約200多名代理是沒有底薪的，佣金水平達6成至8成。不過他強調，該批員工都是有多年經驗的，已經有自己的客源，屬「個體戶」，他們工作時會有較大彈性。

有經驗代理底薪達1.3萬

不過他指出，公司始終有分店，要有代理「守舖」，但該類員工不可能無底薪，「區區都有淡季，無底薪唔掂。」目前，公司底薪達1萬元，有經驗的達1.3萬元，目的是要吸納優秀人才。今年將增聘多200人至1,300人，分店數目亦增加約40家。

樓市方面，吳啟民表示去年時樓市是「先升後回」。受中美貿易戰等負面消息影響，樓市吹淡風，樓價於去年第4季由高位下調。

世紀21香港行政總裁吳啟民估計，今年一手繼續主導市場，全年樓價升10％。（許世豪攝）

料全年樓價升10%

他相信，今年將有大型新盤以低價推出吸客，令潛在購買力重投市場，樓市氣氛有所改善，預計2019年一手繼續主導市場，全年樓價將表現「升跌後升」，上半年或跌5%，全年則升約10%。

同時，世紀21拓展海外市場，包括大灣區及澳門等，並會與內地律師樓合作，保障到大灣區投資的買家。