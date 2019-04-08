傳大角嘴富榮花園再錄千萬成交　三房1030萬沽

大角嘴富榮花園再現三房千萬居屋成交，市場消息指，大角嘴富榮花園14座高層D室，實用面積592平方呎，業主原於自由市場以1,050萬元放售，最終減價20萬至1,030萬元沽出，平均呎價17,399元，是本港居屋成交價第二高。

據了解，原業主2015年6月連地價以817萬元買入單位，持貨至今，賺約233萬元或28.52%。

本港的千萬居屋王亦是位於富榮花園，富榮花園17座中層A室在去年7月以1,065萬元沽出，單位實用面積592平方呎，3房間隔，呎價17,990元。

3月二手居屋成交額按月增逾6成

隨著樓市出現小陽春，不單止私人住宅交投轉趨暢旺，二手居屋市場亦較以往活躍。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，3月二手居屋買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)錄得477宗，總值24.11億元，按月上升60.1%及64.6%。金額創22年新高，宗數創2年新高。反映2月新春後樓市氣氛好轉，刺激買家的置業意欲，帶動二手居屋交投顯著回升。

按季方面，今年第一季二手居屋買賣合約登記錄得1,131宗，總值55.54億元，按季上升67.1%及70%。數字創3季新高。顯示首季二手居屋市道暢旺，樓價回穩，用家恢復入市信心，以致二手居屋買賣重上逾1,000宗水平。

首季有4宗二手居屋買賣登記個案打入歷年高價成交榜之內。金額最高的為2月鰂魚涌康山花園1座高層B室，成交價錄960萬元；次高是3月黃大仙啟德花園4座高層E室，以及1月筲箕灣東濤苑映濤閣(D座)高層5室，成交價同樣錄950萬元；第三高是3月康山花園3座中層B室，錄938萬元。