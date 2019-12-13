中原CCL再跌0.43%　黃良昇：樓價持續向下　或重返今年二月水平

本港樓價持續回落，中原城市樓價指數，更出現八大指數齊跌兩周的走勢，是相隔14周後首次出現。其中，反映二手樓價走勢的的中原城市領先指數（CCL）最新錄179.11點，按周跌0.43%；其中，中小型單位CCL跌0.41%；大型單位CCL按周跌0.53%。

另外大型屋苑領先指數CCL Mass報180.62點，按周跌0.47%，連跌3周共2.2%，反映豪宅樓價同樣走勢乏力，結束連續10周在180點到182點之間窄幅徘徊的局面。

四區樓價齊跌 蒸發過去6周升幅

分區方面，新界兩區樓價走勢持續回軟；其中新界東按周跌0.62%，新界西跌0.49%，兩區均連跌4周，分別累跌2.79%及3.04%，同為39周新低。至於港九市區樓價亦回軟，九龍按周跌0.5%；港島跌0.32%；兩區齊跌2周，分別累跌1.55%及0.36%。港九兩區樓價齊跌，近4周出現3次，走勢明顯趨向下行。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL於施政報告後，連升2周，兼結束10周連跌，顯示政府政策成功令樓價止跌，不過之後升勢乏力，並蒸發過去6周的累計升幅，相信CCL持續下跌，會繼續早前未完成的調整幅度，目標為今年2月低位169點水平。