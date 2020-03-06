拆息跌至1年新低　H按穿封頂利率　中原：借400萬每月供款少141元

本港拆息持續下跌，其中作為拆息按揭參考的1個月拆息「8連跌」，最新報1.18946厘。若按目前大型銀行新造H按計劃息率低至H+1.24厘，名義上，H按業主的供樓按息會因此回落至2.43厘，低於普遍為2.5厘封頂息率。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國緊急減息半厘後美元拆息顯著回落，亦逐步推低港元拆息，H按用家可享減息，今天（6日）計的話，H按息減少7點子。以貸款額為400萬、年期25年、H按「H+1.24厘」為例，今日之實際按息為2.43厘，對比P按封頂息率2.5%，每月供款為17,804元，減少141元（0.8%），每月利息開支節省233元（2.8%）。

王美鳳指，H按息減少7點子後，每月供款可減少0.8%。（中原提供）

王美鳳表示，本地銀行拆息受不同因素影響，港元供求及市場因素如年結／季結影響、新股活動及定存競爭等，亦有機會令拆息回彈，故此用家選用H按應注意封頂息率須與P按息一致。

她又估計，各國繼續以低息及更寬鬆貨幣政策應對，料美國仍有機會進一步減息，年內再減幅度約達半厘，未來美息續跌料可進一步推低拆息以及H按息，低息環境持續下，預料本港按息年內介乎2.25厘至2.5厘低水平。

經絡估計，選用H按計劃之業主仍將有上升的趨勢。（資料圖片）

王美鳳又指，基於拆息下跌幅度擴大，H按用家可享減息，變相為樓按市場添帶來減息正面訊息，加上市場累積購買力已準備釋放，對樓市仍帶正面支持作用。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦表示，如美國再次減息，HIBOR未來仍有機會向下，更有機會回落至一厘以下水平，使H按保持一定吸引力，預計之後選用H按計劃之業主仍將有上升的趨勢。