傳滙豐削減樓按優惠　中原王美鳳：銀行將控制資金成本重要性放前

「新冠肺炎」疫情令經濟轉差，銀行放貸業績亦轉趨審慎。市場消息稱，滙豐（0005）削減樓按優惠，300萬元以下新造按揭貸款現金回贈優惠減50點子至0.5%。

有本地傳媒引述消息指，滙豐及恒生銀行將1,000萬元以下轉按回贈減至0.5%；至於低於300萬元的新造按揭，現金回贈由目前的1%，降至最高0.5%水平。

若果以300萬元貸款額計，現金回贈將減少1.5萬元。中原按揭董事總經理王美鳳回應指，是次做法或反映銀行現階段，將控制資金成本重要性放前，降低樓按取態積極性，以達「避險」的效果。

她指出，由於大型銀行調整按揭具指標性，不排除有銀行跟隨調整，不過，最近金管局多管齊下為銀行釋放信貸資金流動性，包括下調逆周期緩衝資本比率、下調銀行現有監管儲備水平，亦分階段減發外匯基金票據，加上港息與美息拉闊至近1厘，令套息活動增加，港元亦終多次觸及強方兌換保證。

王美鳳相信，大型銀行調整按揭具指標性，不排除有銀行跟隨調整樓按優惠。（中原按揭提供）

不過隨着銀行流動性增加，本地新冠肺炎疫情緩和，以及美息正逐步回軟，預料港元1個月拆息將再逐步回落，大型銀行拆出資金收益減少，在樓按積極性相對減少情況下，或以縮減現金回贈平衡資金成本。然而，隨着本地新冠肺炎疫情緩和，累積多月的樓市購買力正逐步釋放，加上拆息有機會將跌穿H按封頂息率，料可帶動市場氣氛回暖，銀行樓按取態將可改善，料銀行短期內進一步調整按揭機會不大。

她又指，是次大型銀行調整優惠以轉按及細額按揭為主，有關調整亦不涉及按息，故此對樓市直接影響不大。