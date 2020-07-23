上半年私樓每宗轉手平均賺幅跌穿八成

受社會運動及新冠病毒疫情拖累，樓市交投偏淡，二手蝕讓個案增加，私樓轉手獲利比率連續兩個「半年度」出現回落；此外，業主普遍願意擴大議價空間，甚至減價下，今年上半年平均每宗轉手賺幅錄顯著下跌。

綜合地註冊處資料，2020年上半年，本港共錄15,247宗私樓轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私樓買賣比例達98.0%，創近4年新低，連續兩個「半年度」錄跌幅，亦較2019上半年的98.6%跌0.6％。

四成賣樓個案賺一倍或以上

平均獲利幅度方面，上半年每宗私樓轉手平均賺幅為73.1%，較去年下半年大跌10.6％，連跌4個「半年度」，屬4年以來最大跌幅，值得注意，沽貨獲利一倍或以上的個案，佔整體二手私宅買賣比例跌至四成，由去年下半年的47.1%，回落5.2％至今年上半年的41.9%。

嘉湖山莊平均賺幅最大

若以屋苑層面分析，嘉湖山莊、沙田第一城及日出康城，分別以239宗、200宗及183宗獲利登記，成為上半年擁有最多轉手賺錢個案的三大屋苑，獲利成功比率分別達99.2%、99.5%及96.8%。其中，嘉湖山莊的每宗轉手個案平均賺幅最大，達115.8%，其次為太古城的104.1%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，只要疫情轉穩並受控，甚至有疫苗面世，加上國安法實施，社會狀況有望轉穩，屆時樓市反彈，預期下半年私宅業主沽樓獲利比率可望回升至98.2%水平，而賣樓平均每宗賺幅亦料上升至76%，扭轉過去兩年的跌勢。