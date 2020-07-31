樓價指數按月升0.1%　未反映疫情第三波　8月跌幅恐擴大

據差估署最新公布數字，截至今年6月份私人住宅售價指數為386.1點，較5月份的385.7點，按月上升約0.1%，連升兩個月，上半年累積升幅則為1.8％，不過，若與去年5月份歷史高位396.9點比較，樓價仍跌2.72%。代理相信，6月份數字暫時未反映新冠肺炎疫情第三波的因素，估計8月份樓價跌幅擴大至2%。

按單位面積類型劃分，截至6月份，實用面積1,075方呎以上的大型住宅單位，其售價指數報322.3點，按月上漲2.03%。上半年累積升約2.9%；至於實用面積1,075方呎或以下的中小型住宅單位，售價指數則報388.3點，按月回落0.05%。首半年累錄1.6%升幅。

租金上半年累跌半成

此外，6月份私人住宅租金指數報179.4點，較5月份的178.5點，按月增加0.5%，結束過去9個月的連跌走勢。租金指數上半年錄得約5.4%的累積跌幅。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，上述數據符合預期，但並未反映近日疫情反彈的影響，估計樓市調整仍然持續，現時房地産市場十分「畸形」，住宅樓價仍然高企，但租金已因經濟下跌情況而持續向下調整。

恐購買力難持續至年尾

他又稱，雖然社會運動及疫情積聚了一定的購買力，在今年5月起疫情開始舒緩時，這購買力正陸續釋放，但要注意的是，現時經濟及疫情的嚴峻情況下，失業率及就業不足率高企，擔心這股購買力不能持續到第4季。

他又預計，近年樓市「股票化」，許多因素正影響樓市走勢，去年社會運動、中美貿易戰、新冠肺炎疫情、國安法、中美及中英關係等，以至立法會及美國總統選舉等，正影響樓市走向。儘管如此，相信住宅樓市不會大跌，但亦很難出現V型或U型反彈。他估計，今年香港住宅樓價將下調約5%。

8月樓價跌幅恐擴至2%

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮相信，6月份樓價指數主要反映5月下旬及6月上旬的實際市況，當時本地市場一度受「港區國安法」消息纏繞，買家變得審慎觀望，加上新冠病毒仍然持續，對樓價構成一定壓力，故6月樓價升幅較5月份大幅收窄。

他相信，7月初爆發第三波疫情，料7月樓價指數會再跌0.5%。不過，相信第三波疫情的真正影響會反映在8月份的數字，屆時樓價跌幅恐擴至2%。