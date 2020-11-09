太古98.45億售出太古城中心1座　基滙資本接貨：對港前景充滿信心

基滙資本今日宣佈，透過旗下管理基金及包括Schroder Pamfleet在內的財團夥伴與太古股份有限公司（0019及0087) 及太古地產（1972）簽訂銷售購買協議以收購太古城一座，該座辦公大樓的收購價為98.45億港元，即平均每呎收購價約15,609元。

基滙資本兩年三度購入太古物業

基滙資本主席及執行合夥人吳繼煒表示，繼2018年基滙資本成功收購太古城中心三座部分樓層、太古城中心四座及2019年成功收購英皇道625號後，很高興於今天簽訂銷售購買協議以收購太古城一座，相信這項交易會進一步壯大其港島東區的商業資產組合。吳繼煒又指，集團對香港的前景仍然充滿信心。

太古：續以香港為家 拓展寫字樓組合

而太古地產發言人表示，很高興就出售太古城中心第一座辦公樓的全部權益達成協議，認為這是公司的重要里程碑，符合公司長遠業務策略，透過出售部分非核心資產提供機遇讓資金流轉，以投資於核心市場的新項目。該集團將繼續以香港為家、致力發展香港業務的長遠策略堅定不變。

該集團又指出，長遠而言，對香港辦公樓市場前景充滿信心，並積極拓展旗下香港辦公樓物業組合，如繼續推展太古坊重建計劃、積極規劃重建華廈工業大廈及仁孚工業大廈，以及太古廣場三座對面正重建的甲級辦公樓。

太古數度減持 套現近296億元

事實上，自2018年起，太古地產積極沽售旗下港島東物業，包括2018年6月以150億元出售太古城中心第3座部分樓面及第4座全幢，涉及77萬平方呎，買家為內地地產商恒力隆集團，隨後再引入基滙資本，基滙資本現持有49%權益。

至去年5月，太古地產則聯同中華汽車（0026），以約47.5億元沽出鰂魚涌英皇道625號全幢商廈，涉30萬平方呎，呎價約1.6萬元，買家同為基滙資本。連同上述太古城中心1座，太古地產短短兩年多，已減持區內三幢重點甲廈、共涉約170萬平方呎樓面，佔其原本在區內持有樓面的兩成，套現近296億元。

同時，太古地產今年10月中旬，突然宣佈招標拆售旗下已入伙40年的太古城屋苑第六期車位，涉227個私家車車位及62個電單車車位，若全數售出，可望套現6.91億元。若集團把持有的逾3,800個太古城車位全數出售，料可套現逾百億元。

不過，太古亦非「只賣不買」，如近年集團便夥拍恒地，收購鰂魚涌濱海街16至94號連同英皇道983至987A號的一藍子舊樓物業，並已申請重建作商廈，樓面約65萬平方呎。