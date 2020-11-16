多圖｜新地兩租賃項目主攻Y世代　月租2.5萬起　疫下出租率逾九成

新地（0016）旗下租賃品牌「TOWNPLACE本舍」設有兩個出租項目，分別為中環TOWNPLACE SOHO 及堅尼地城TOWNPLACE KENNEDY TOWN ，投資額涉約20億元，主攻Y世代（約25至39歲）客源。面對新冠肺炎疫情影響，新地Signature Homes總經理官曉霓接受本報訪問時坦言，租客較以往減少，但疫情發生至今已接近一年，大眾開始適應，加上她留意到大多企業的發展方針沒有太大改變，故踏入第四季租客開始回復增長。

七成住客在40歲以下 三成來自歐美

官曉霓表示，旗下項目客群以年輕人為主，其中TOWNPLACE SOHO 約七成住客均在40歲以下。住客亦相當「國際化」，當中三成屬歐美住客、本地及內地住客各佔25%，其餘為東南亞或其他地方。職業分布方面，半數人從事金融行業，相信因為其位置較吸引港島區的上班一族。

兩盤每年為集團帶來近2億收入

官曉霓續指，為迎合年輕一代的需要，TOWNPLACE曾針對Y世代進行市場調查，發現他們大多注重居住質素及生活體驗，流動性高，傾向到不同的地方生活、體驗及工作。因此項目在租約期、傢俱及設施上均特意配合不同客人需要。

TOWNPLACE SOHO的第1、2期，共提供150個單位，截至11月中已全數租出，而第3期的143個單位，現正招租，月租由2.5萬至5.8萬元，呎租約80元起，較上一批單位的租金，調升約2%至5%。如計及TOWNPLACE KENNEDY TOWN，現時兩個項目的出租率達九成或以上。如全數租出，每年為集團帶來近2億元收入。

官曉霓（右）指TOWNPLACE SOHO的第1、2期已全數租出。（余俊亮攝）

僅一伙特色單位 設水療浴缸

參考TOWNPLACE的戶型甚多元化，佔五成為一房單位、三成為兩房單位、其餘兩成為開放式及三房單位。而全盤只有一個頂層連天台特色單位，設有800平方呎私人天台及露天水療浴缸，面積1,092平方呎，屬四房間隔。

本港住屋需求強勁，面對近年市面湧現不同類型的服務式住宅、共享租住房屋等，官曉霓認為不存在競爭，她指，TOWNPLACE SOHO 位於的堅道較少新盤或租盤推出，加上項目在租期上較有彈性，亦有配備會所等設施及服務，「相信係我地獨有」。

↓頂層連天台特色單位及其他單位圖輯↓

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↓會所Duo Social Space環境↓