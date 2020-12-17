中原：料明年整體二手樓價回升7%　成交量上4.2萬宗

今年市場出現多項負面消息，不過樓市走勢發展平穩，整體二手樓價全年微跌0.2%。中原預計，疫情最壞時刻將隨2020年過去，料明年整體二手樓價可錄得7%升幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受新冠肺炎疫情打擊，加上本港內部政經局勢不穩，中美貿易紛爭未解決，經濟下滑，今年整體二手樓價較去年微跌0.2%。

估樓價明年首季先反彈2%至3%

他預計，明年本港開始疫苗接種，通關有望，料首季經濟將急速復甦，樓價於第一季有望急速反彈2%至3%。待通關後，投資者重投市場，他尤其看好豪宅反彈力。他又估計，明年整體二手樓價料可升7%，豪宅樓價升8至10%。

估明年一、二手買賣錄6.2萬宗

成交量方面，陳永傑預計，2020年積存的一手供應將於2021年急速推出，料全年新盤成交量可達2萬宗。而二手交投量全年可達約4.2萬宗。整體而言，明年一手及二手成交量預計合共約6.2萬宗，按年升13%，有機會創九年新高。

中原測量師行董事總經理黎堅輝表示，發展商轉向私人市場增加土地儲備。

發展商將從舊樓收購吸土儲

至於土地方面，中原測量師行董事總經理黎堅輝表示，本財政年度供應目標為12,900伙，但首三季實際供應量只有7,400伙，以目前推地步伐推算，相信全年達標有壓力，將會是連續三年供應不達標。

他又指，政府推出的私人住宅土地供應大幅減少，並長期維持低位，料發展商續轉向私人市場增加土地儲備，舊樓收購及強拍等私人發展重建將成為發展商主要土地來源。