業主割愛減價 將軍澳慧安園兩房412萬轉手、微賺一成
撰文：李煥好
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樓市持續整固，將軍澳慧安園錄得一宗兩房成交個案，新近以412萬元沽出，呎價11,638元，時光倒流回十一年前水平。
世紀21物業分行經理魏仕良表示，上述成交單位為將軍澳慧安園一座低層H室，實用面積354平方呎，屬兩房一廳企理裝修單位，外望泳池景。
↓↓將軍澳慧安園一座低層H室↓↓
減價一成 「貼原價」出售
據悉，該單位業主於去年十月開價460萬元放售，經多輪議價後，最終願意獲買家議價後累減48萬元，以412萬元「筍價」易手，減幅達一成，成交價幾乎重返11年前購入水平。以單位實用面積計算，成交呎價約11,638元。
代理補充，原業主於2014年7月以366萬元購入物業至今，現成功以412萬元售出，帳面僅獲利46萬元，物業11年僅僅升值13%。如果扣除成本使費等，實際獲利不多。
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