經濟數據利好　樓市見底跡象？　香港進入業主交替更新大時代！

在踏入8月份前夕，香港經濟數據錄得不錯表現，樓市負資產數字出現明顯回落。首先，金融管理局公布，今年第2季末負資產住宅按揭貸款宗數3.78萬宗，對比首季錄得的40,741宗，按季減少2935宗，相當於逾7%，負資產住宅按揭貸款涉及金額，由第1季末的2059億元，降至第2季末的1902億元。這是一個很好的兆頭，負資產的大幅減少，代表樓價向上趨勢明顯，樓價指數很快會出現顯著升幅。這也是見底的信號，而這個底是U型橫行的底，需要一段時間打造鞏固，越打造得久就越堅固，將來的反彈力就越強。



其次，本港第二季經濟增長預估數字按年增長3.1%，相比上季輕微增加0.1個百分點，主要是受惠於出口表現強勁及本地需求改善。 政府發言人表示，外部需求表現強韌，加上美國關稅措施暫時有所緩和，帶動「搶出口」效應。筆者對這樣的表現相當滿意，3.1%的增長相較於其他歐美國家來說，應該是跑贏的。至於下半年本港經濟增長能否持續向好，相信美國最遲9月份啟動減息步伐，金融市場持續蓬勃興旺，加上樓市開始向好，下半年經濟仍然會有好的表現。

負資產大幅減少 樓市呈向上趨勢

此外，政府數字顯示，6月份零售業總銷貨價值的臨時估計為301億元，按年升0.7%。繼5月份連續兩個月錄得上升，打破長期以來銷貨價值不斷下跌的態勢。很明顯，各類人才和外地學生湧入本港，工作、讀書等生活配套需求增加，直接帶來消費商機；樓市好轉，也增強本地消費信心，7月份訪港旅客增加12%，消費市場自然也會有所上升；加上持續「搶飛」的大型演唱會，以及超越5萬人入場觀看的體育盛事等，真正發揮了香港盛事經濟的功能，為香港經濟帶來更多動力。

好事接二連三，為何仍然有這麼多高唱樓市大跌的聲音？那是因爲香港是多元的城市，容納不同聲音，近年移民海外（尤其是英國）的港人，總是喜歡在網上大唱香港樓股大跌，某些投資者被Call loan或申請破產等，不少人更是為了表示看淡後市，身體力行賣掉香港資產，移居國外，加入長期唱跌香港行列。人各有志，筆者尊重大家的決定，只是認為別總是以移民者的心態，來對市場過份表達自己的意願，為了展示他國生活得更好，就罔顧事實唱衰香港。外界的眼睛是雪亮的，那裏生活得更好大家心中有數，在此，也祝移民他國的人士好運。

冷管費貴得驚人 嚴重影響競爭力

看事物要一分爲二，香港當然也有她的缺點，由於地緣政治關係複雜，老外喜歡批評香港已成為內地城市。事實上，香港某些部分的確出現問題，從競爭力和營商環境來說，金融產業和新興經濟備受當局寵愛，但是傳統行業卻幾乎將被遺棄。比如，香港商場和寫字樓的冷管費過高，動不動就是每呎8-10元，貴得驚人；某些部門申請入則改造工程批核緩慢，幾天可以處理的個案幾個月還處理不了；舊式大廈用新的法例去執行，執法時應該嚴謹的寛鬆處理，應該寬鬆的卻過嚴，許多本末倒置的行為，在測量工程界流傳已久。有關當局必須正視這些問題，成立專責小組，監管相關部門的工作效率，也警告壟斷或寡頭壟斷行業，嚴禁出現工程濫收甚至虛假的收費行為，否則香港的營商環境會變得越來越差，甚至失去競爭力。

回說香港近年產業轉型，傳統行業苦苦支撐，新興市場得天獨厚。近年出現人口大遷徙，是幾十年來最大型的人群交換，不光是人口在轉移，物業的業主也在交替更新，有幾十萬人移民離開，當中就有看淡後市而沽樓離場的業主，估計也有數萬名。然而有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，香港依然有她非凡的魅力。近年土地註冊處多了許多普通話拼音的買家，證明新移民買樓個案越來越多。據悉最近有幾十萬名來港工作的人才，正在等待「購房通」計劃，港府正與中央機構研究在合適範圍內，更便利內地來港人才調動資金來港購房。假如一旦開了綠燈，香港立馬多了幾萬個買家，對香港中小型物業起了十分提振的作用。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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