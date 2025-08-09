新興產業崛起　無阻樓市復甦　香港新舊經濟既對抗又融合！

香港是一個多元的城市，以往傳統的地產行業是經濟命脈，近年金融產業十分蓬勃，加上教育中心樞紐開始形成，為香港經濟帶來動力。另一方面，新興產業異軍突起，人工智能AI與Web3.0的結合，加密貨幣市場逐漸開放，以及穩定幣即將正式發牌等，香港新經濟市場商機處處，充滿活力。



顯然，香港也是一個開放的城市，除了美國，相信香港對新興產業的監管並不嚴格，比新加坡還要寬鬆。這裏有各種各樣的族群，能包容不同的文化，容納不同的聲音。新經濟崛起，人們總以為會將舊經濟打沉，其實並不絕對，就如好友在股市和加密貨幣上賺了大錢，一樣將資金投入樓市，真金白銀支持香港房地產。原因很簡單，不要「把雞蛋放在同一個籃子裏」，分散投資減少風險甚為恰當。雖然說「去中心化」是新潮流，但是有「實物揸手」感覺較安全，香港新舊經濟既彼此抗衡，又互相融合。

資金蜂擁而來，除了金融市場異常興旺之外，樓市也將慢慢受惠，繼而復甦。一座獨特的城市，擁有無可取代的制度優勢，肩負助力人民幣國際化的歷史使命，因此數字貨幣、穩定幣等的推動事在必行。港元資金放在銀行裏没有什麼利息，住宅樓價跌了3成，工商舖又跌了4至6成不等，看起來十分吸引。所謂水漲船高，國際上（包括內地）資金湧入本港，至今銀行M3存款高達逾18萬億港元，讓一小部分資金流入地產巿場十分正常，股市已經被瘋狂炒高，年初至今升了26%，樓市上半年卻跌了1%，哪一樣抵買？大家自然心中有數。

無論是新經濟還是舊經濟，不管是金融股市還是虛擬貨幣，只要賺了錢，手上有足夠資金，就有機會想買樓。下半年樓市復甦在望，皆因目前市場已經熾熱，成交頻繁，價格或許仍在「打底」，不會立刻上升，但是當「筍盤」消化完畢，就有條件止跌回升。不要被網路上過度唱跌的言論所影響，也不必盡信筆者樂觀的觀點，凡事都自己過濾一下，最好親自去看看巿場的交投狀況，了解樓市真正的成交價格，這樣才不會影響你的正確判斷。

價格創新高 低吸現良機

筆者並非慫恿讀者去買樓投資，向來只鼓勵未上車者買樓自住，尤其是在利率下調的周期來臨，供樓利息平過租樓的時候，買樓猶勝於租樓。其實，我認為下半年不但是購買住宅自住的適當時機，從投資角度看，更是購買商業和舖位的好機會，有一些價格的出現，值得大家作參考。比如住宅市場，人們的焦點在銀主盤賣得愈來愈便宜，又有創新低價出現，卻忘記了在如今環境下，還會有創新高價出現！土地註冊處登記顯示，在2025年7月，九龍站天璽一個特色單位以2.32億港元售出，實用呎價達到12.9萬元，創出九龍區一手住宅呎價新高。

此外，由於商廈和舖位出現超跌情況，某些財困的中小企業或投資者破銀行追Call Loan，市場及YouTuber 期待有更低價格出現，於是齊齊落力唱跌商舖市場。甲級寫字樓中環中心就是一個倒子，人們的焦點落在剛成交不久的每平方呎$13,800（此單位創出了新低），卻不去提同一個財團在同一個時間出售的信德中心單位，因為這個成交是每平方呎$20,000，價格相對較高。其實，外人並不知道賣樓有很多原因，作為財團老友的我當然較為清楚。不過大家也別太擔心，這些都是3億到5億元的大額成交，非一般中小投資者能力所及，這也證明有大額資金正在進軍工商舖市場。再說一個讓淡友失望的成交，就在剛剛的前幾天，中環中心對面的一幢小型乙級商廈以逾10億元轉手，每平方呎成交價高達$21500，此價格比中環中心貴了近6成。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。