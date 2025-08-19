香港古董商「義興隆」5680萬沽上環樂古道一籃子自用舖位

香港古董商「義興隆」沽貨，最新以5,680萬元沽出上環樂古道一籃子自用舖位，持貨18年，升幅85%。



上述舖位為上環樂古道68號裕利大廈地下3、4、5、6號舖連高層地下，建築面積地下約3,100平方呎，高層地下面積約3,100平方呎，新近以5,680萬元登記沽出予ART KEEN LIMITED。

2007年買入價共3070萬

至於舖位原業主為義興隆興業有限公司（YEE HING LOONG PROPERTIES LIMITED），於於2007年10月以720萬、600萬、880萬元，買入3號舖、4號舖、5號舖，其後在2007年11月再以870萬元買入6號舖，即當年合共斥資以3,070萬元買入3至6號舖，持貨18年，帳面升幅85%。

義興隆興業為香港古董商

義興隆興業為香港古董商，早年在港島一帶有興建商業大廈的經驗，如上環荷李活道151號義興隆商業大廈全幢，在1994年落成。大廈樓高約20多層，每層樓面約2,000餘平方呎，地舖及樓上數層由義興隆自用，其餘作出租用途。不過該廈在2007年以1.66億元沽出印籍商人。