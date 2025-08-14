不幸睇錯市！宏輝集團3800萬沽形品．星寓兩舖 7年間帳蝕七成
撰文：李煥好
近年零售市道不景，拖累商舖價格。宏輝集團（0183）以3,800萬元沽大角咀形品．星寓地下兩個舖位，呎價約7,792元。此次交易帳面虧損高達8,700萬元，較2018年購入價1.25億元，大幅貶值近70%。
曾於年報指看好物業升值潛力
資料顯示，成交舖位為大角咀形品．星寓地下1至2號舖連外牆兩塊廣告牌，建築面積共約4,877平方呎，最新以3,800萬元售出，呎價約7,792元。
2018年買入價1.25億 終大蝕8700萬
而原業主為宏輝集團，翻查該集團2018年年報，其當時看好大角咀發展潛力，稱該區將成「本港新一批焦點地區之一，極具升值潛力。」故於同年3月透過收購公司股權形式買入物業作出租用途，當時作價高達1.25億元。然而持貨7年後，集團帳蝕8,700萬元沽貨離場，鋪位價值貶近7成。
香港兒童合唱團增購 共持有逾3萬平方呎樓面
值得留意，舖位現由日本城及建材零售商承租，月租合共15.2萬元，以成交價計回報率約4.8厘。但舖位將以交吉形式交易，新買家為持有樓上舖位的香港兒童合唱團。
香港兒童合唱團早於2012年以1.5億元購入形品．星寓1至2樓連車位，面積25,214平方呎，呎價5,949元。此次增購地下舖位後，即合計斥資1.88億元持有項目逾3萬平方呎商舖樓面。
