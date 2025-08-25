浸大與市建局簽署備忘錄　「觀塘市中心 2.0」落成後設校外設施

繼今年6月與香港科技大學及於上周二（8月19日）與香港城市大學簽署合作備忘錄(備忘錄)，市建局今日（8月25日）再與香港浸會大學（浸大）簽署備忘錄，就「觀塘市中心 2.0」項目達成策略性合作意向。



市建局在短短兩個多月內，先後與香港三間大學就「觀塘市中心 2.0」項目的空間運用，確立合作框架。備忘錄由市建局行政總監蔡宏興與浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲簽署。浸大有意探討在「觀塘市中心 2.0」項目(項目)完成後，於項目內非住宅部分設立校外設施和空間，包括教研和學習等設施。

市建局行政總監蔡宏興表示，項目本身有三大優勢,包括超高人流物流滙聚、超高可達性及連接度，和規劃設計高度靈活。隨著今日與浸大確立合作框架，項目在短短兩個多月內已獲三間大學認可並簽署備忘錄，可說是高等教育機構參與度最高的單一發展項目。期望這可以為推動北都大學教育城的發展發揮正面效應。

「觀塘市中心 2.0」項目引入了「浮動規劃參數」，在項目進行期間以至落成後的一段時間,發展商可靈活調配逾150萬平方呎的非住宅建築面積作酒店、辦公室及商業等用途,而毋需再提交規劃申請。期望項目未來可引入更多元化的產業,滿足不同需求及香港長遠發展的需要。

2023年2月流標 當時僅收新地一份標書

翻查資料，2023年2月份，市建局公佈收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），即流標收場。當時僅接獲一份標書，為新地（0016）。項目截標前的估值介乎87億至130億元，每呎樓面地價4,000元至6,000元，較2022年8月份大幅回落43%至50%，惟最終仍流標收場。