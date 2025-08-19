城大與市建局確立合作意向　「觀塘市中心 2.0」落成後設校外設施

繼6月份香港科技大學（科大）確立合作意向後，市區重建局宣佈與香港城市大學（城大）今日（19日）簽署合作備忘錄，就城大有意在「觀塘市中心 2.0」項目完成後，於項目內非住宅部分設立校外設施和空間，確立合作意向及制訂框架。



設校外教研及行政設施

根據合作框架，城大有意在項目落成後，通過購置或以其他方式使用項目中若干非住宅部分，作校外教研及行政設施或設立活動空間。市建局將為校方提供全面支援。

繼今年6月與科大後 再簽署的第二份同類備忘錄

值得留意的是，今次與這是城大簽署合作備忘錄，是繼今年6月與香港科技大學達成合作意向後,與本地高等教育機構簽署的第二份同類備忘錄。

「觀塘市中心 2.0」項目引入了「浮動規劃參數」，在項目進行期間以至落成後的一段時間,發展商可靈活調配逾150萬平方呎的非住宅建築面積作酒店、辦公室及商業等用途,而毋需再提交規劃申請。期望項目未來可引入更多元化的產業,滿足不同需求及香港長遠發展的需要。

2023年2月流標 當時僅收新地一份標書

翻查資料，2023年2月份，市建局公佈收回觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），即流標收場。當時僅接獲一份標書，為新地（0016）。項目截標前的估值介乎87億至130億元，每呎樓面地價4,000元至6,000元，較2022年8月份大幅回落43%至50%，惟最終仍流標收場。