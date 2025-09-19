「香港劍神」張家朗入市　斥逾1600萬購白石角雲滙豪宅

近期樓市開始在低位站穩，兩屆奧運金牌得主、「香港劍神」張家朗亦入市買樓，近月斥資逾1,600萬元買入大埔白石角雲滙一伙三房戶。



白石角雲滙三房逾1600萬招標沽

上述成交單位為大埔白石角雲滙第1期一伙高層戶，屬實用面積932平方呎的三房間隔，在7月透過招標形式以逾1,600萬元一手沽出，成交呎價1.73萬元。

新買家採用180日成交期，並已支付5%的臨時訂金即樓價的80萬元，同時亦獲1萬元新地會會員現金回贈等，餘下樓價需在2026年1月中完成支付。

登記買家為「香港劍神」張家朗

至於登記買家為張家朗（CHEUNG KA LONG），與兩屆奧運金牌得主、有「香港劍神」 之稱的香港劍擊運動員張家朗同名，料為同一人。

大埔白石角雲滙。

兩屆奧運金牌得主、香港劍擊運動員張家朗。（梁鵬威攝）

兩屆奧運奪金斬獲1650萬獎金 Full Pay入市不成問題

翻查資料，張家朗為兩屆奧運金牌得主，獲獎獎金豐厚。首先在2020年東京奧運奪得劍擊金牌後，獲馬會及中學母校林大輝中學各派發500萬元及250萬元。

及後在2024年巴黎奧運成功衞冕，再獲馬會及中學母校林大輝中學各派發600萬元及300萬元。換言之，張家朗在兩屆奧運奪金後至少獲派1,650萬元獎金，如以獲獎後所得的獎金計，「Full Pay」入市亦不成問題。

運動員置業傾向鄰近香港體育學院

事實上，過往不少運動員均喜愛買入鄰近沙田香港體育學院的屋苑，以方便接受訓練，如為港隊取得奧運銅牌、有港隊乒乓球「一姐」之稱的杜凱琹，在2021年斥970萬元購入火炭星凱‧堤岸一個兩房單位。而香港羽毛球運動員謝影雪或相關人士，據悉亦買入火炭星凱‧堤岸的單位。