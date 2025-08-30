人工智能AI與WEB3.0兩大科技力量　能完全顛覆傳統經濟嗎？

8月28日下午，香港福建社團聯會經濟委員會主辦了一場非常精彩的演講會，請來了著名天使投資人、香港福建社團聯會永遠名譽主席蔡文勝先生作為主講嘉賓，題目是「人工智能AI與WEb3.0的結合」。蔡文勝與筆者是同鄉，又是多年老友，他是一個充滿智慧和自信的創業者和投資者，演講會吸引了近200人出席，堪稱盛況空前。在座談會上，他結合自身創業與投資經驗，詳細闡述了互聯網從WEB1.0到WEB3.0的技術演進與社會變革。他深入剖析了人工智能AI與Web3.0是現今最具顛覆性的兩大科技力量，兩者結合為社會帶來嶄新的創新和變革機遇。



20億投資商業 看好香港未來

各位廣泛認識蔡文勝應該是源於「美圖秀秀」，今天的美圖秀秀是逾500億港元市值的科技公司，其實據文勝兄所說，他創辦的另一家公司「4399游戲」，每年賺的錢是美圖的幾倍。他高度評價香港在智能經濟時代的戰略定位，認為香港擁有的獨特地位和制度優勢，將長期成為未來中國創新科技邁向世界的試金石，香港也將進一步吸引更多的優秀企業和人才進入，共同創造更繁榮的城市。他預見Web3 將在未來20 年內像網路一樣改變社會，不僅改變金融，還將在各行各業中產生影響。

雖然蔡文勝屬於新經濟人，但是近期投資了香港房地產，他以近20億港元買進了港島兩幢商業辦公大樓，他強調並非炒賣賺錢用途，是屬於長線投資自用。作為特區政府委任的第三代互聯網發展專責小組委員 ，他有一個使命，他買進的寫字樓物業是要作為人工智能AI和WEB3.0的創業基地，旨在培養優秀人才及打造創科公司。不過，由於他的投資舉措，震撼了整個商業市場，一個新經濟人投資舊經濟，用真金白銀購買房地產，這種巨額投資不會隨隨便便，否則可以選擇租而不必買。筆者認為蔡文勝是聰明的人，他除了自用之外，當然也包含一點長期投資成分，認為樓市見底才會出手。

樓市谷底鞏固 新舊經濟共融

近期的商業物業市場幾乎天天看到成交，而且都是「億億聲」的成交，銀主清貨大行動正式啟動。這是非常好的現象，我只能形容蔡文勝入市是一個好開始，帶動無數實力投資者入場，低廉的價格實在非常吸引，工商市場見底指日可待，由於價格跌幅倍數大於住宅，將來反彈力也將大於住宅。不要被一些過度悲觀的言論影響了判斷，地產界人士資金緊絀，出現負面情緒在所難免，然而金融界、科技界、AI互聯網界以致虛擬貨幣市場，錢多到你不信，縰使商業市場有一、兩千億元的不良資產又如何？銀行裏有十八萬億元的存款，彈指一揮間，便能將不良資產轉變成優質資產。

筆者是一個樂觀的人，喜歡鼓勵他人積極面對未來，我們這些傳統行業人士，身處大變革時代，仍然須要從容面對，要認真經營舊經濟，也要努力學習新經濟，相信新舊經濟可以共融。有人擔心人工智能及WEB3.0將會完全顛覆傳統經濟，筆者不以為然，就以房地產為例，樓市是必須品，除了內地二、三線城市因早年競賽蓋樓，引致供應嚴重過剩之外，大多數國際城市均仍然存在剛性需求。香港更是國際大都市的典範，人口不斷增加，房屋供不應求，樓價長期處於最高水平。隨著經濟逐漸復甦，商業活動越來越頻繁，外資開始回流，辦公室需求增加，市場的租售個案火紅火綠。所謂「春江水暖鴨先知」，趁著銀主盤仍在繼續減價促銷，是適當時機入市「執平嘢」，市場開始步入減息週期，投資者正在醞釀大舉進攻，假如有一天市場上銀主盤被消化，工商舖價格將會出現明顯反彈。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。