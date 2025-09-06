柴灣海德園首輪銷售180伙　即日沽出84伙、套現7.25億

太古地產（1972）旗下柴灣海德園今日（6日）首輪銷售共180伙，入場費640.7萬元。項目入場單位為2座5樓F室，一房間隔，實用面積418平方呎，折實售價640.7萬元起，呎價15,328元起。



21：35 太古地產指出，海德園首日開售即售出84個單位，套現約7.25億元。

太古地產住宅業務董事杜偉業（中）、太古地產住宅部總經理李愷淇（左）、太古地產住宅營業總監趙恩恩（右）。

14：25 據代理消息，截至下午2時25分，海德園首輪暫時沽出88伙。

12：00 發展商表示，海德園首輪銷售截收約4,000票，對銷情有信心，日後將會積極加推單位。現場所見，B組買家時段，有大批準買家出席，正排隊輪候。

首輪銷售共180伙 入場640.7萬

首輪銷售共180伙，當折實中包括31伙一房、130伙兩房，以及19伙三房，單位定價由753.8萬元至2,377.4萬元，呎價18,033元至26446元。扣除15%折實優惠，折實售價640.7萬元至2,020.8萬元，呎價15,328元至22,479元。

太古與中巴合資共53億收購地皮

太古地產於2015年與中巴組合資公司以8.5億元收購項目地皮，太古及中巴分別佔公司8成及2成實質權益。其後於2021年進行補地價，補地價金額為45.4021億元。預期重批地段將發展的項目包括三座住宅大樓、零售空間以及一個有蓋公共交通交匯處，當中住宅部分料佔69,2276平方呎，連同所有收購成本53億元計算，即每呎地價約7,655元。