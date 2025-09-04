8月4份預售樓花新申請　九倉山頂文輝道涉16伙　4個月零私樓批出

地政總署公佈，8月份錄得4份預售樓花新申請個案， 涉及1,059伙，較7月1,226伙按月跌13.6%。至於8月份亦未有私樓新盤預售樓花同意書，屬連續四個月「零批出」。



九倉山頂文輝道項目申預售涉16伙

當中，最矚目九倉（0004）旗下山頂文輝道項目，涉及16伙，預計落成日期為2028年3月31日。另外為華潤置地（1109）長沙灣潤發倉庫項目第1期，涉及507伙，預計落成日期為2028年11月25日，翻查資料指，發展商在2023年以逾137億元完成補地價，屬近年最大宗。

新地橫窩仔街、長實土瓜灣重建亦申請預售

新地（0016）就荃灣東工業區內的橫窩仔街亦申請預售，提供462伙，預計落成日期為2027年4月30日落成。至於長實（1113）與市建局合作的土瓜灣榮光街項目，提供458伙，預計落成日期為2028年7月25日。

據知，目前待批預售樓花約8,047伙，較上月8,388伙按月下跌341伙或約4%。