柴灣海德園周六首賣180伙　暫收逾3400票、超購17.9倍　明日截票

太古地產（1972）旗下柴灣海德園本周六（6日）首輪銷售共180伙。發展商表示截至今日（4日）下午6時暫收逾3,400份購樓意向登記，以首輪銷售共180伙計，超購約17.9倍。項目在明日（5日）下午3時截票。



首輪銷售共180伙 入場640.7萬

首輪銷售共180伙，當折實中包括31伙一房、130伙兩房，以及19伙三房，單位定價由753.8萬元至2,377.4萬元，呎價18,033元至26446元。扣除15%折實優惠，折實售價640.7萬元至2,020.8萬元，呎價15,328元至22,479元。

入場費640.7萬元。項目入場單位為2座5樓F室，一房間隔，實用面積418平方呎，折實售價640.7萬元起，呎價15,328元起。

太古地產（1972）旗下柴灣海德園。

太古與中巴合資共53億收購地皮

太古地產於2015年與中巴組合資公司以8.5億元收購項目地皮，太古及中巴分別佔公司8成及2成實質權益。其後於2021年進行補地價，補地價金額為45.4021億元。預期重批地段將發展的項目包括三座住宅大樓、零售空間以及一個有蓋公共交通交匯處，當中住宅部分料佔69,2276平方呎，連同所有收購成本53億元計算，即每呎地價約7,655元。