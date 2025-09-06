軍事科技顯實力　經濟發展須加持　刺激香港樓市交投的3點建議！

9月初，筆者非常榮幸獲邀到北京参加《紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年》的大型閱兵儀式。身處現場非常震撼，也感到無比驕傲！本次閱兵展示了中國軍事科技的突飛猛進，進一步顯示國家各項實力的提升，讓我們深深體會有一個強大的國家作後盾，才不會再受人欺凌，人民才能過安穩的日子，我們要銘記歷史，珍愛和平。同時，國際政治與各國關係的穩定性對投資者帶來正面影響，反映出國家實力提升會增強市場信心，有助香港經濟和樓市穩定發展，為香港作為中外資金交流樞紐提供更多機遇。



今天，國際地緣政治錯綜複雜，適當地對外展示軍力和國際地位的信號，體現了中國在全球格局中的影響力，對香港的政治穩定和「一國兩制」行穩致遠有積極作用。隨著香港金融市場的良好形勢，加上大量的人才和留學生湧入本港，房屋需求日益增加。人才政策實施大約两年半，等於適應期即將完成，這批優質新移民家庭存在剛性的置業需求。市場也開始出現內地資金如何引來本港買樓的研究，主要聚焦在便利內地人才及資金調動，促進他們在港置業，同時也要避免資本外流。財政司司長陳茂波表示，政府正與中央機構研究適度放寬內地來港人才資金調配限制，俗稱「購房通」，預計此舉將帶動內地買家進一步進入香港樓市，尤其是一手市場，並涉及中高價樓及豪宅物業為主。

雖然近期中小型物業市場成交量大增，價格明顯有止跌回升之勢，但是資料顯示，2024年全年及2025年上半年大額豪宅及工商舖市場的成交及價格仍然十分疲弱，當中在大型豪宅的成交中，約有七成還是由內地買家購入。不過，內地買家置業面臨資金調動困難，政府正研究「購房通」制度，類似金融市場的互聯互通，誠如身兼全國人大常委的民建聯立法會議員李慧琼提倡，設立約200億美元或1000億元人民幣資金池額度，容許內地居民把境內資金調來香港買樓。建立系統閉環資金管理方式，方便內地買家合法安全地將資金調來香港買樓。事實上，如果通過專才購買住宅可說是一舉兩得，首先能夠滿足真正的自住需要，其次也有減少大量庫存以及推動市場穩定發展的作用。

適逢特區政府行政長官李家超的新一輪「施政報告」即將發表，筆者有以下3點建議：

1）建議政府盡快推出「購房通」。適用於通過人才政策申請獲批來港的人士，只容許購買住宅物業作為自用，個人從內地調來的金額設一個上限，而且需要完稅後才可動用，如最多容許2,000萬港元進來購買。條件是在未獲得永久居民身分之前，或在5年的限期內，不能隨意轉售物業，如銀行需要按揭、加按或轉按，申請人所交付的首期不可少於獲批進來的資金。

2）放寬投資移民的3千萬港元資金，讓其適用於購買任何物業。住宅、工商舖任由他們選擇購買，這樣更符合目前香港的經濟狀況，金融市場已經非常蓬勃，購買金融產品並沒有迫切需要，反而將資金投放在疲弱的樓市，更有進一步提振經濟的功能。

3）建議政府寬減所有大額物業的印花稅，例如1500萬以上物業的買樓印花稅，從4.25%減到3.75%。不要以為減一點點稅就會損失庫房稅收，恰恰相反，這絕對會是一個「因減得加」的例子，讓成交量增多3到5成，不但可以使政府稅收增加，更重要的是可以幫助香港經濟復蘇。

過去幾年，大額物業成交萎縮，尤其是超級豪宅及工商舖市場，衆所皆知其面對的困境，雖然價格已經跌到谷底，仍然相對地缺少資金進入，嚴重影響銀行商業信貸業務，也進一步衝擊香港金額體系。因此，如何刺激大額物業交投，將不良資產轉化為優質資產刻不容緩。而減少物業印花稅，減輕買家的一點支出負擔，給市場帶岀來的信息很重要，也將是增加交投量的關鍵因素之一。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。