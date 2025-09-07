滶晨、柏蔚森周末共沽8伙　凱柏峰連沽24伙、投資者「一客三食」

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸「滶晨」及「滶晨II」，周末連沽4伙，套現4,455.2萬元。



成交單位包括第2座17樓C單位，實用面積591平方呎，屬兩房連書房設計，售價1,379.8萬元，呎價23,347元。買家為內地專才，購入單位作自住。「滶晨」及「滶晨II」開售至今合共售出590伙，共套現逾102億元。

同系啟德柏蔚森周末售出4伙，套現3,077.2萬元。其中「柏蔚森II」3座17樓D單位，實用面積396平方呎，屬2房間隔，享開揚前席遊艇海景，成交價786.6萬元，呎價19,864元。「柏蔚森」系列自開售以來累售670伙，套現逾46億元。

啟德柏蔚森。

由港鐵（0066）、信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰，周末兩日共沽24伙，套現逾1.2億元。該盤周六錄得一宗「一客三食」成交，投資者斥逾1,600萬元購入3伙一房單位作收租之用。

凱柏峰系列自現樓重推後沽出788伙，銷售金額逾50億元；全盤累計售出1,633伙，總銷售金額逾123億元。