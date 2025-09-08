恒地土瓜灣壹沐暫收800票　超購8.8倍　擬日內加價加推、下周銷售

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期，上周公佈首張價單，首批81伙，折實平均呎價17,988元。發展商表示，項目暫收800票登記，以首張價單81伙計，暫超購8.8倍。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，過去周末兩日共錄超過4,000人次參觀，擬日內加價加推，最快下周銷售。



首張價單入場費456.3萬

首張價單戶型涵蓋一至三房，當中一房涉25 伙、2房涉50伙、3房涉6伙。當中價單售價507萬元至989.1萬元、價單呎價18,037元至22,723元，折實售價456.3萬元至890.19萬元，折實呎價16,233元至20,451元。市值5.4億元。

土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD。

最細一房230呎

樓書詳情方面，林達民表示，單位涉及401伙，實用面積230至832平方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中一房佔187伙、實用面積230至272平方呎；兩房佔186伙、實用面積312至379平方呎；三房佔26伙、實用面積428及465平方呎；另設2伙三房及四房特色、實用面積536及832平方呎。

兩年前以底價10.71億統一業權、每呎地價1.15萬

翻查資料，恒地於2023年6月透過強拍，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。