新世界九龍城瑧博上載樓書　涉120伙　設5伙特色戶、最大607呎

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博今日（8日）上載樓書，項目涉及120伙，涵蓋一房至三房，另設有天台特色單位。發展商表示，項目示範單位準備工作已進入最後階段，展銷廳將於本周對外開放，最快月內推售。項目預計關鍵日期為2027年9月30日。



項目涉120伙 一房至三房

項目住宅部分設兩大區域，當中3樓至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度為3.5米，26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度為4米。標準樓層一梯6伙，共用兩部升降機。

戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至607平方呎，當中一房共39伙，實用面積244至252平方呎； 兩房共38伙，實用面積330至335平方呎；三房共38伙，實用面積580及607平方呎，另設5伙特色單位，實用面積244至607平方呎。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（右二）

最大一伙607呎 外連467呎天台

當中最細一伙為3至26樓C室，實用面積244平方呎，當中26樓C室為連天台特色戶，設184平方呎天台，屬一房間隔。

最大一伙為3至26樓A室，實用面積607平方呎，當中26樓A室為連天台特色戶，設467平方呎天台，屬三房間隔。不過值得留意的是，所有連天台戶均要使用公共樓梯上落。