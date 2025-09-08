塔巴8號風球｜投資者睇中單位附送傢具　674.4萬買晉環開放式收租

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，在八號風球下獲投資者擲674.4萬元買入開放式單位收租，項目累沽778伙，套現逾159億元。



睇中單位附送傢具 無懼八號風球入市

是次成交單位為第1B座33樓B室，屬開放式戶型，實用面積290平方呎，以674.4萬元沽出 ，呎價23,255元。

至於買家為投資者，見晉環屬上蓋項目租賃需求殷切，因睇中長線收租前景，以及單位附送傢具方便出租，於是無懼八號風球入市。

買定睇中長線收租前景，以及單位附送傢具方便出租

2021年開賣獲財金界、娛樂圈名人入市

晉環2021年5月開賣時，當時吸引大批財金界及娛樂圈名人入市， 其中包括TOM集團前首席執行官王兟，以逾2,530萬元購入晉環一個三房單位，呎價約2.7萬元； 莊士機構（0367）大股東家族第二代莊家淦，及本地紡織大王羅定邦家族後人羅君兒，分別斥逾1,800萬及逾1,700萬元各購入兩房戶。而甄子丹妻子汪詩詩更支付高達樓價15%的「辣招稅」、以逾3,400萬元買入晉環兩伙。