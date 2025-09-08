睇中屋苑環境清幽　外區客220萬買居屋山麗苑一房　不足4年升22%

二手市場成交淡靜，雖以蝕讓成交為主，但新居屋仍錄獲利離場個案。當中粉嶺山麗苑有一房業主持貨不足4年，新近以未補地價220萬元沽出，單位期內升值22%。



利嘉閣地產分行首席聯席董事黃靜顏表示，是次成交為粉嶺山麗苑C座低層9室，單位實用面積約376平方呎，屬一房間隔，向西北，外望開揚景觀。原業主最初以未補地價290萬元叫價放盤，經議價後以未補地價220萬元沽出，呎價約5,851元。

山麗苑。（洪業銘攝）

外區客睇中屋苑環境清幽

至於新買家為外區客，因認為單位間隔實用，屋苑環境清幽，遂決定入市。參考對上一宗山麗苑同面積成交單位為B座高層15室，實用面積375平方呎，一房間隔。單位於今年8月以235萬元沽出，呎價6,250元。

持貨不足4年 升值22%

據悉，原業主於2021年12月以未補地價180.34萬元買入單位，持貨至今不足4年，是次轉手帳面獲利約39.7萬元，單位期內升值約22%。她補充，該屋苑現有約50個單位放盤，入場費由未補地價約170萬元起。