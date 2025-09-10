新世界九龍城瑧博24小時內開價　最快下周開賣

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，今日（10日）首度開放一伙已裝飾三房示範單位予傳媒參觀。發展商表示，項目將於24小時內開價，本周五開放示範單位予VIP參觀，最快下周開售。



樓盤定價參考宋皇臺及啟德站新盤

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，瑧博將於24小時內開價，首批不少於50伙單位。為照顧不同客群所需，戶型涵蓋一房至三房連儲物室間隔。另因應項目鄰近港鐵站及名校網的優勢，開價將參考鄰近宋皇臺及啟德站新盤的最新成交價。而示範單位亦最快於本周五開放予VIP參觀，最快下周開售。

住宅租金上揚、料瑧博吸引投資客

她續指，項目自上樓書後，接獲查詢熱烈，不乏來自港九及新界的用家及投資客。後市方面，觀乎市場期望新一份施政報告及美國減息，加上近期住宅租金上揚，投資者部署將更多資金投入樓市，故相信「項目一定會吸引到投資客」，並部署增加照顧投資客及家庭客的嶄新銷售安排。

項目涉120伙 一房至三房

項目住宅部分設兩大區域，當中3樓至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度為3.5米，26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度為4米。標準樓層一梯6伙，共用兩部升降機。

戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至607平方呎，當中一房共39伙，實用面積244至252平方呎； 兩房共38伙，實用面積330至335平方呎；三房共38伙，實用面積580及607平方呎，另設5伙特色單位，實用面積244至607平方呎。