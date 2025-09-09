新世界九龍城瑧博擬短時間公佈價單　引入嶄新付款及銷售安排

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，將於明日（10日）率先開放示範單位予傳媒參觀，短期內公佈價單及銷售安排，預計本月內開售。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目自昨日上載樓書後反應熱烈，接獲各區及內地的用家及投資者查詢。因此項目部署明日率先開放一伙示範單位予傳媒參觀，單位為一伙三房連儲物室間隔，實用面積607平方呎。項目將短時間內公佈價單及銷售安排。

何家欣透露，為了特別照顧投資客及家庭客買家，項目將引入嶄新的付款方法及銷售安排。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（右二）

項目涉120伙 一房至三房

項目住宅部分設兩大區域，當中3樓至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度為3.5米，26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度為4米。標準樓層一梯6伙，共用兩部升降機。

戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至607平方呎，當中一房共39伙，實用面積244至252平方呎； 兩房共38伙，實用面積330至335平方呎；三房共38伙，實用面積580及607平方呎，另設5伙特色單位，實用面積244至607平方呎。