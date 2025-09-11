全港近9000幢舊樓50年或以上　議員憂減低流通性、加重首期負擔

政府近年積極推動市區更新，以「復修為先」的策略取代大規模重建，藉此改善樓宇結構安全，以延長樓宇壽命。立法會議員洪雯向政府提問，即使樓宇已完成復修工程並符合安全標準，令其使用年期得以延長，但銀行在審批按揭時仍採用「75減樓齡」的計算方法（即樓齡逾55年的住宅物業只能獲批最長20年的按揭年期），情況加重了市民在首期及每月按揭供款的負擔，也減低舊樓的流通性。



財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆表示，金管局沒有就按揭物業的樓齡設立按揭年限。銀行的貸款審批是其自身商業決定，銀行在審批按揭申請時會考慮一籃子因素，包括借款人還款能力和樓宇狀況，當中物業的樓齡只是其中一個考慮因素。在考慮是否審批住宅按揭申請時，上述由屋宇署發出有關樓宇完成檢驗及修葺的資料，會有助銀行評估樓宇狀況。

根據屋宇署紀錄，截至2024年底，有8,977幢私人住宅樓宇的樓齡為50年或以上（不包括新界豁免管制屋宇）。至於該些私人住宅樓宇內的單位是否持有按揭、其按揭貸款的供款及還款的具體資料，由於是業主與銀行之間的協議，政府沒有備存相關商業數據作統計之用。

此外，屋宇署每年會按風險揀選約600幢樓齡達30年或以上的私人樓宇發出強制驗樓法定通知（驗樓通知），着令業主為大廈的公用部分及個別單位的伸出物進行檢驗及修葺。至今獲發出驗樓通知的8,364幢樓宇，約百分之七十為樓齡50年或以上。

九龍城舊樓林立（黃偉倫攝）