恒地聯同小業主申請強拍中半山麥當勞道舊樓　估值逾4億

大型發展商繼續進行舊樓收購活動。土地審裁處接獲今年第4宗強拍申請，涉及個案為中半山麥當勞道65至73號麥堅尼大廈，現有價值逾4.019億元。項目由多名小業主聯合入稟申請強拍，申請人包括恒地（0012）等。



據土地審裁處資料顯示，項目涉及麥當勞道65至69號、以及71至73號兩個地段，佔地共約10,765平方呎，該舊樓物業於1960年落成，現為兩座樓高8層的住宅，包括兩層地庫停車場，地下至5樓為住宅，提供共30伙。

上述強拍申請個案涉及26名申請人，合計分別持有兩個地段約95.2381%及78.571%業權，尚欠4個單位未收購。據了解，上述申請由發展商恒地負責處理，該集團持有項目兩層地庫停車場以及1個地下單位。

根據估價報告資料，該兩個地段的現有價值分別逾2.021億及逾1.998億元，重建價值則為1.98億及1.94億元。